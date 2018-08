Semifinales a la vista

Pasada la caótica primera ronda de playoffs, seis equipos buscarán enfilarse rumbo a las semifinales del torneo 2018 “Roberto Cadena Velázquez” de la Liga Estatal de Beisbol, cuando este viernes inicie la segunda fase de la postemporada.Luego de que Camargo y Cuauhtémoc avanzaron como mejores perdedores a esta fase, ya no tendrán esa posibilidad, y deberán sacar el triunfo forzosamente para seguir con vida.Las cosas se han volteado para Chihuahua y Nuevo Casas Grandes, que pasaron de ser víctimas a candidatos al “caballo negro”, e incluso el perdedor de la serie entre ambos podría avanzar, si se combinan los resultados.Delicias (1) vs Camargo (6)Serie en la temporada regular: Camargo ganó 5-1Pitchers probables:José Alberto ‘Burris’ Gutiérrez (0-1, 4.70) vs Ismael Tijerina (0-1, 7.04)Los bonos de los Mazorqueros bajaron al caer ante Chihuahua en la primera ronda, pero lo importante es que siguen en la competencia. Esta vez deben ganar para seguir adelante, caso contrario al de sus rivales, los Algodoneros de Delicias, quienes, aun perdiendo, estarían en las semifinales.El bateo de Camargo es incuestionable, su problema es el pitcheo. Jesús Ceniceros ha estado abriendo típicamente los sábados, y se espera que esto continúe así, por lo que lo más probable es que los Mazorqueros confíen en el exalgodonero José Alberto ‘Burris’ Gutiérrez.Por parte de Delicias, Ismael Tijerina fue su mejor lanzador durante el rol regular, pero no se vio bien ante Jiménez en la ronda anterior, así que, aunque sigue siendo el más probable, es posible que el manager Francisco Arturo Mundo haga algún cambio.Nuevo Casas Grandes (4) vs Chihuahua (3)Serie en la temporada regular: Chihuahua ganó 2-1Pitchers probables:Luis Márquez (2-0, 3.29) vs Fernando Corrales (0-0, 8.10)Los Dorados pasaron de ser el quinto preclasificado a ser ahora el tercero; sin embargo, no pueden echar las campanas al vuelo, pues la sorpresa mayor fue causada por sus rivales, que barrieron al líder general Cuauhtémoc.Lo más sorprendente fue el pitcheo de los Faraones, en especial Luis Márquez, que, en dos salidas, lanzando 13 inning y dos tercios, recibió apenas cinco carreras limpias, mientras que la ofensiva siguió siendo tan explosiva como siempre.Chihuahua venció a Camargo gracias a su bateo y, especialmente, al que ha sido su sello en esta temporada, los cuadrangulares, pues en la serie sonaron 10 vuelacercas ante el pitcheo de los Mazorqueros. Esa ofensiva deberá seguir produciendo carreras, si quieren darle oportunidad a un pitcheo que recibió 37 carreras en cinco juegos, estos playoffs.Cuauhtémoc (5) vs Parral (2)Serie en la temporada: Cuauhtémoc ganó 2-1.Pitchers probables: Daniel Valdez (0-1, 7.27) vs Leonel Martínez (0-1, 4.22)La falta de extrabases y los ataques tempraneros a su pitcheo abridor, condenaron a los Manzaneros de Cuauhtémoc, que intentarán recuperarse para esta serie. En esta ocasión la posición en la tabla no los ayudará y tendrán que mejorar en todo aspecto. Daniel Valdez enfrentará a su ex equipo y tendrá que ser más directo en sus pitcheos.Parral llega en buen momento, los playoffs son su lugar, los Mineros son especialistas en estas instancias y su relevo fue casi inmaculado ante los Indios. La ofensiva tendrá que ser más constante, pues Édgar Jiménez produjo 12 de las 29 carreras que empujaron ante Juárez y pegó la mitad de los extrabases del equipo durante la serie.