Milwaukee— Hunter Renfroe bateó un grand slam en la novena entrada, con lo que llegó a cuatro juegos seguidos pegando jonrón, y los Padres de San Diego remontaron para doblegar ayer 8-4 a los Cerveceros de Milwaukee.Los Padres perdían por 4-2 en el comienzo del noveno capítulo pero reaccionaron ante dos relevistas de Milwaukee, Corey Knebel y el mexicano Joakim Soria.Knebel (2-3) otorgó un boleto con las bases llenas y permitió un sencillo dentro del cuadro de Travis Jankowski, que remolcó una carrera, antes de que Soria subiera al montículo con la misión de conjurar el problemaRetiró a Eric Hosmer, antes de que Renfroe encontrara un lanzamiento con cuenta de 1-2 y desapareciera la pelota en el graderío del jardín izquierdo.Renfroe es el primer pelotero de los Padres que ha conectado cuadrangulares y ha producido más de una carrera en cuatro encuentros consecutivos.El dominicano Franmil Reyes agregó un bambinazo solitario por todo el jardín derecho ante Jacob Barnes, para coronar el ataque de seis anotaciones de los Padres. San Diego, que tuvo una foja de 5-20 en julio, ganó cuatro de siete compromisos ante los Cachorros de Chicago y los Cerveceros, durante una gira por el centro-norte.El relevista Kirby Yates (4-0) resolvió el octavo episodio sin tolerar carrera para embolsarse el triunfo. Craig Stammen no toleró anotación en el noveno.Indios 5, Mellizos 1Cleveland— El sencillo de Michael Brantley en el noveno inning le dio a los Indios de Cleveland la victoria por 5-1 ante Minnesota ayer, la segunda seguida en la que dejaron a los Mellizos tendidos en el terreno.El jonrón de tres carreras del puertorriqueño Francisco Lindor el miércoles le dio a Cleveland la victoria por 5-2.Andrew Miller (2-3) ponchó a uno en el noveno. El zurdo cumplió su cuarta aparición tras perderse dos meses por una inflamación en la rodilla derecha.Nacionales 6, Bravos 3Washington— Gio González cubrió siete innings con solidez y se apuntó su primera victoria desde el 28 de mayo para que los Nacionales de Washington derrotasen ayer 6-3 a los Bravos de Atlanta y nivelar la serie de cuatro partidos.Los Nacionales se pusieron cinco juegos y medio detrás del líder Filadelfia, con el día libre, en la División Este de la Liga Nacional. Los Bravos ahora están un juego detrás de los Filis.Azulejos 8, M. Rojas 5Toronto— Mookie Betts conectó un jonrón en la novena entrada para completar el ciclo por primera vez en su carrera, lo cual no impidió que los Azulejos de Toronto vencieran ayer 8-5 a los Medias Rojas de Boston.Tras gestionar un boleto en la sexta entrada, Betts sacudió su bambinazo ante Ken Giles, en la novena con un out, para llegar a 27 cuadrangulares en la temporada.El último jugador de Boston que había bateado el ciclo era Brock Holt, en 2015. Betts, Holt y Leon Culberson en 1943 son los únicos Medias Rojas que lo han conseguido como primeros en el orden.El abridor Rick Porcello (14-5) permitió siete carreras y seis hits en cuatro actos. No perdía desde el 13 de julio, cuando sucumbió como local ante los mismos Azulejos.Yanquis 7, Rangers 3Nueva York— Giancarlo Stanton conectó el jonrón más potente que se haya registrado mediante el sistema Statcast, Neil Walker aportó otro par de vuelacercas y los Yanquis de Nueva York derrotaron ayer 7-3 a los Rangers de Texas.El cuadrangular 28 de Stanton en la campaña hizo que la pelota saliera despedida a 121.7 mph, la mayor velocidad que se haya registrado mediante Statcast desde que ese sistema de medición de las Grandes Ligas se comenzó a utilizar en 2015.Ayer, permitió tres anotaciones y cuatro hits, además de entregar un boleto y recetar nueve ponches.Hicks abrió paso a un tremendo ataque de Nueva York, luego de una decisión cuestionable del manager de Texas, Jeff Banister.

