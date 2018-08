Ciudad de México— El 31 de agosto es la fecha clave para los mexicanos Diego Reyes, Omar Govea y Oswaldo Alanís, mientras que para Guillermo Ochoa es el próximo viernes.Si el portero mexicano desea salir del Standard de Lieja para llegar al Nápoles, deberá concretarse a más tardar el 17 de agosto, cuando se cierren los registros en la Liga italiana.Para los otros 3 futbolistas mexicanos, la Liga española, la Primeira Liga y la Eredivisie aparecen como las opciones más claras.Reyes, Govea y Alanís no han podido concretar su llegada a algún club, viviendo situaciones diferentes.Diego no asistió a Rusia 2018 por una lesión, tras pasar la última temporada en el Porto, club al que le pertenece.Los Dragones no lo consideraron para la campaña 2018-19 por lo que espera para llegar a algún club.El zaguero contemplaba sumarse a un equipo de la Premier League, pero Inglaterra ya cerró para el capítulo de entradas y sólo tiene abierto para el de salidas, por lo que ahí ya no está su opción.Por su parte, Govea tuvo un bueno año en el Royal Excel Mouscron de Bélgica, tras ser prestado por el Porto, y apenas hace un mes hablaba de que estaría en la mira de equipos que disputarían Champions o Europa League.Sin embargo, hasta el momento su destino es una incógnita aún.El caso de Alanís es todavía más extraordinario.Se fue de Chivas para fichar por el Getafe pero el club español ahora busca colocarlo, luego que tuvo saturación de centrales de perfil izquierdo.El Guadalajara le coqueteó a través de redes sociales para que volviera, pero el central no planea rendirse tan pronto.Por lo pronto, algunos clubes que han mostrado en obtenerlo vía cesión son el Real Oviedo, de la Segunda División española, además del Lanús argentino.Sea como sea, el tiempo pasa y estos futbolistas aún no tienen claro su futuro.

