ican que la era Diego Alonso con los Rayados no podía empezar mejor y esta noche tiene la oportunidad de hacer historia.El Monterrey se mete al Estadio Azteca para visitar al América por la Jornada 3 del Apertura 2018 en busca de su cuarto triunfo al hilo, con lo que impondría una marca en torneos cortos y haría algo que no ha conseguido en cinco décadas.El paso perfecto de Alonso y sus pupilos en la Liga MX después de tres jornadas es algo que no se veía desde el Clausura 2016, aunque nunca en torneos cortos ha podido iniciar una temporada con cuatro victorias consecutivas.La última vez que los Rayados ganaron sus primeros cuatro partidos de una campaña fue en la 1968-69 cuando eran dirigidos por Roberto Scarone. En esa ocasión ligaron cinco victorias.Puede ser una noche especial para los Rayados que además buscan mantenerse como líderes generales del certamen.Sin embargo, para ello deberán acabar con una racha de 10 partidos sin vencer a las Águilas en el Coloso de Santa Úrsula.La última vez que salieron con los tres puntos de la casa del América fue en el cada vez más lejano Clausura 2012 cuando ganaron 3-2 con goles de Humberto Suazo, Darío Carreño y Ángel Reyna.Desde entonces el Monterrey no ha ganado y hasta ha batallado para anotar. Sólo en tres de esos 10 juegos logró marcar y actualmente tiene una racha de tres visitas consecutivas sin gol ante el América.Alonso tuvo poco tiempo para preparar el partido, tan sólo dispuso de dos entrenamientos con todo el plantel después de su victoria en la Copa MX ante los Venados de Mérida. En cada sesión utilizó diferentes alineaciones.En una probó con Dorlan Pabon y Rogelio Funes Mori como titulares, pero en la de ayer, el colombiano y el argentino no aparecieron en los que iniciarían el partido de hoy, en favor de Jonathan Urretaviscaya y Jesús Gallardo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.