De voltereta

Puebla, Puebla— El frío y los gritos que sufrieron los hinchas visitantes, al final, fueron recompensados.Cuando todo parecía perdido para los jarochos, Cristian Menéndez los levantó del asiento con un doblete de cabeza al 82’ y 83’ para darle su primera victoria del torneo al Veracruz.Desde el arranque del Clásico del Sur, la porra del ‘tibu’, que ganó 2-1 con los goles del Polaco, mostró garganta que, de hecho, opacaba a local, que la superaba en número desde la cabecera norte del Cuauhtémoc.Al calor del griterío, los integrantes se despojaron de la playera para alentar en cuerpo y alma a su equipo que en más de una ocasión se salvó del gol.Confiados, seguían sacando el do de pecho como si no hubiera mañana, pero el clima frío empezó a hacer su chamba.Los poblanos aprovecharon la baja de rendimiento de los jarochos para hacer escuchar su voz que coincidió con los mejores momentos de La Franja.Al 57’, Puebla se fue adelante con el autogol de José Rivas, que además de levantar a los aficionados camoteros enfriaron el ánimo de los jarochos, que como empezaban a quedarse sin voz, se volvieron a poner la playeras porque ya calaba más fuerte el frío, como el que mostraban los equipos en la cancha.Los 10 mil 998 aficionados ya cantaban el triunfo de los camoteros, cuando de la nada, Veracruz le puso calor al encuentro.Gana MoreliaMorelia, México— Con más pundonor que buen futbol, Morelia derrotó 2-1 a Necaxa en la Jornada 4 de la Liga MX.Los Rayos volvieron a morir con la suya, literalmente, pues aunque mantuvieron la posesión de la pelota una jugada a balón parado inclinó la balanza para los purépechas que ya llegaron a siete unidades.El conjunto visitante tuvo las primeras aproximaciones en el arco rival, primero con un remate lejano de Dieter Villalpando al 15’ y minutos después, un mano a mano de Víctor Dávila que fue detenido por Sebastián Sosa.Pero llegó la magia en la varita de Diego Valdés quien con la parte interna puso la pelota en el ángulo al 18’ para el 1-0 de la Monarquía, que poco había hecho hasta antes de mover el marcador.Necaxa reaccionó en el segundo tiempo con una cátedra al contragolpe que fue sellado por Brian Fernández después de un gran amague de Villalpando dentro del área.Pero no fue el punto final pues, a pesar de que los Rayos apretaron en el último tramo del encuentro, Gabriel Achilier se metió los tres puntos a la bolsa con un golazo de cabeza al 56’.Necaxa se mantiene con 6 puntos.

