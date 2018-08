Dominante blanqueada

Toronto— Blake Snell lanzó cinco innings perfectos y luego fue retirado, el puertorriqueño Michael Pérez conectó el primer jonrón de su carrera y los Rays de Tampa Bay vencieron ayer 7-0 a los Azulejos de Toronto.En su segunda apertura desde que pasó algún tiempo en la lista de inhabilitados debido a fatiga en el hombro, Snell (13-5) hizo 47 lanzamientos. El estelar zurdo ponchó a seis.El relevista Jake Faria entró para iniciar la sexta entrada y permitió un hit dentro del cuadro al primer bateador, Luke Maile. Dos outs después, Randal Grichuk dio sencillo al jardín izquierdo, pero fue puesto out al intentar convertir su imparable en doble.Faria cedió una base por bolas y tres sencillos en tres episodios. Jamie Schultz lanzó la novena sin permitir hit para los Rays.Joey Wendle produjo tres carreras y el dominicano Willy Adames tuvo tres hits y anotó tres carreras para que los Rays mejoraran su marca a 6-1 contra Toronto.Pérez, en su décimo encuentro en las Mayores, pegó un cuadrangular de dos carreras en el tercer capítulo y Ji-Man Choi añadió un vuelacerca solitario en el sexto. Ambos jonrones fueron contra el mexicano Marco Estrada (5-9), quien aceptó cinco anotaciones y cinco imparables en cinco entradas y un tercio.Cachorros 3, Nacionales 2Chicago— Jason Heyward rompió el juego sin hit mediante un sencillo de dos carreras en la sexta entrada, Anthony Rizzo recibió un boleto con las bases llenas en la séptima, y los Cachorros de Chicago superaron ayer 3-2 a los Nacionales de Washington.En el primer encuentro entre ambos equipos desde que Chicago superó a Washington en la serie divisional de la Liga Nacional, los Cachorros ganaron, aun sin batear imparable ante el abridor Jeremy Hellickson.Rizzo gestionó tres pasaportes. El manager Joe Maddon fue expulsado, pero los Cachorros se llevaron el triunfo.Hellickson navegaba tranquilo, al retirar a 17 bateadores en fila después de otorgar la base por bolas a Rizzo en el primer acto. Pero el juego dio un vuelco cunado había dos outs en el sexto.Rizzo recibió un boleto en 13 lanzamientos y tanto el boricua Javier Báez como Ben Zobrist tramitaron otros en cuatro pitcheos para llenar las bases. Heyward vio pasar dos bolas de Sammy Solís (1-2) antes de conectar una línea de sencillo que el intermedista Daniel Murphy no pudo capturar. La victoria fue para Steve Cishek (3-1), quien ponchó a los últimos dos bateadores en el séptimo capítulo. El dominicano Pedro Strop resolvió el noveno inning para su noveno rescate en 12 oportunidades.Mets 6, Marlins 2Miami— Zack Wheeler ganó su quinta apertura consecutiva, al lanzar siete innings sólidos y conducir a los Mets de Nueva York a una victoria ayer 6-2 sobre los Marlins de Miami.Wheeler (7-6) toleró cuatro imparables y dos carreras. Ponchó a ocho y caminó a uno.La racha de entradas en cero de Wheeler terminó en 23 cuando permitió un jonrón de dos carreras del venezolano Miguel Rojas con dos outs en el séptimo capítulo, que puso la pizarra 4-2.El dominicano Amed Rosario tuvo tres hits e impulsó dos anotaciones, Kevin Plawecki remolcó dos y Austin Jackson dios tres imparables para los Mets, que han ganado tres de cuatro.El dominicano José Ureña (3-12) aceptó cuatro carreras en cinco entradas y un tercio, para que los Marlins perdieran por novena vez en 10 juegos.Rojos 3, D Backs 0Cincinnati— Anthony DeSclafani repartió nueve ponches, su mayor cifra en la temporada, para superar a Clay Buchholz durante un buen duelo de pitcheo, en el juego que los Rojos de Cincinnati ganaron ayer 3-0 a los Diamondbacks de Arizona.DeSclafani (6-3) anotó además una de las dos carreras de Cincinnati en un toque suicida de Billy Hamilton, que se convirtió en sencillo.El lanzador de los Rojos toleró tres imparables y no entregó boletos, durante una labor que llegó hasta el octavo inning y que le representó su segunda salida en fila sin aceptar anotación. Limitó a Washington a una carrera y seis hits, con dos ponches en siete episodios el sábado, en una victoria por 7-2.El derecho mejoró a una foja de 8-1 de por vida en aperturas de al menos seis innings sin dar bases por bolas.Buchholz (5-2) vio rota su racha de cinco triunfos en ocho aperturas. Permitió ocho inatrapables y tres carreras _dos limpias_ con dos boletos y cuatro ponches en siete capítulos.

