Adiós a la temporada

La temporada 2018 para el dominicano Diego Gorís, jugador de los Chihuahuas de El Paso, ha llegado a su fin y la del 2019 tardará un poco en empezar, debido a que fue suspendido 50 partidos por las Ligas Menores de Beisbol por haber dado positivo a una segunda prueba contra abuso de sustancias prohibidas, anunció ayer la Oficina del Comisionado.Oficialmente Gorís se perderá 24 partidos de la temporada regular, contando a partir del de ayer, pero desde el jueves fue puesto en la lista restringida por los Chihuahuas y ya no hizo el viaje para jugar ante los River Cats de Sacramento.El Programa de Prevención y Tratamiento de Drogas de las Ligas Menores define una ‘droga de abuso’ como un medicamento de Lista I o II o sustancia controlada o ‘(i) es similar en naturaleza a una sustancia en el Anexo I o II; (ii) no puede tomarse legalmente sin una receta válida y tiene el potencial de abuso; o (iii) no puede ser obtenida legalmente o utilizada en los Estados Unidos’. Los ejemplos incluyen marihuana, cocaína, éxtasis, LSD y opiáceos, entre otros. El medicamento preciso que dio positivo a Gorís no se mencionó en el anuncio de la suspensión.Antes de la suspensión, tenía un promedio de bateo de .265 en 89 partidos y 325 turnos al bat. Sumó 41 carreras anotadas, 86 hits, siete cuadrangulares, un triple y 20 dobles.Además impulsó 53 carreras, recibió 16 bases por bola y una base intencional, lo poncharon en 77 ocasiones, se robó cuatro veces y otras dos fue puesto out en el intento.Firmó un contrato de agente libre de las Ligas Menores con los Medias Blancas en febrero, pero fue negociado una vez más a los Padres el 22 de marzo para futuras consideraciones. Gorís ha jugado todas las temporadas desde 2013 para la organización de San Diego.

