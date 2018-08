Arranca Premier League con tricolores

Ciudad México— Después de tres meses de inactividad, hoy estará de vuelta la Premier League, en la que los mexicanos Javier Hernández y Raúl Jiménez buscarán saldar cuentas personales.“Chicharito” encarará su segunda temporada con el West Ham United, luego de un primer torneo en el que se quedó corto en las expectativas, al marcar solamente ocho goles, y ser relegado a la banca en los últimos encuentros por el ex técnico de los Hammers, David Moyes.En tanto, con su llegada al Wolverhampton, Jiménez buscará consolidarse por fin en Europa, tras tres temporadas con el Benfica, en las que tuvo oportunidades a cuentagotas y nunca logró hacerse de la titularidad.Para Hernández la buena noticia es que Moyes salió del equipo una vez concluida la pasada campaña, en la que el West Ham apenas pudo colocarse en la decimosegunda posición, y ahora, con el chileno Manuel Pellegrini en el banquillo del cuadro londinense, iniciará de cero para afianzarse en el once titular.“Hablé con Javier antes de jugar en la Copa del Mundo. Cuando firmé aquí, le dije que él sería un jugador muy importante aquí conmigo”, comentó el andino sobre el rol que tendrá el atacante.Si bien Pellegrini confía en sus capacidades, el ex jugador de las Chivas tampoco la tendrá tan fácil este año, pues el fichaje de última hora del delantero español Lucas Pérez, procedente del Arsenal, incrementará la competencia del jugador tricolor, quien ya de por sí tenía un duro rival en el austriaco Marko Arnautovic.Jiménez parece que tendrá la titularidad asegurada en unos Lobos que acaban de regresar a la máxima categoría en Inglaterra y querrán cumplir con un buen papel en su primera temporada y, sobre todo, conseguir la permanencia, el objetivo primordial.El panorama para Raúl luce muy diferente a lo que vivió en las Águilas, donde apenas inició 20 de los 80 encuentros que disputó en la Primeira Liga.An con las pocas oportunidades que tuvo, Jiménez marcó 18 dianas en el torneo portugués y un total de 31 si se consideran las copas nacionales e internacionales.El duelo entre Manchester United y Leicester, a las 14:00 horas de este viernes, será el banderazo de salida de la temporada 2018-19 de la Premier.Wolverhampton recibirá al Everton el sábado a las 11:30 horas, mientras que el West Ham visitará al Liverpool el domingo a las 7:30 horas.

