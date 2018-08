Pese a la oposición de su padre, Aneth Camila García eligió el intercambio de golpes y la adrenalina que se vive dentro del área de combate por encima de la plasticidad y sutileza del ballet clásico.Hoy por hoy, con cuatro medallas en eventos nacionales en los dos últimos años –dos oros, una plata y un bronce–, la artemarcialista de 11 años y 1.48 metros, es una seria promesa en el taekwondo local.Admiradora de la sinaloense María del Rosario Espinoza y de la inglesa Jade Jones, ambas monarcas olímpicas, Camila sueña con representar a México en una justa de este nivel y, para lograrlo está decidida a recorrer un largo camino lleno de obstáculos y adversidades.“Así quiero también yo llegar a los Juegos Olímpicos y Mundiales”, expuso.La pequeña gran guerrera, quien entrena con niños en Castillo’s Team, está próxima a iniciar su etapa en la Olimpiada Nacional Infantil y también gusta del modelaje y la actuación, narró cómo dejó el leotardo y las zapatillas de punta y optó por el dobok, el peto y la careta.“Estaba en ballet y un día que iba a clases, vi el taekwondo y les dije a mis papás que quería eso. Mi papá no quería, pero me puse a negociar con él y dijo que me podía meter a taekwondo, pero tenía que seguir en ballet. Me compraron todas mis cosas de ballet, pero al final no quise ballet, elegí el taekwondo”, apuntó.El 25 de julio anterior, en su más reciente participación, Aneth venció en la final a la seleccionada nacional originaria de Coahuila, quien la esperaba en altura, pero le ‘echó cabeza’, resolvió la contienda y se alzó con el cetro en Menos de 30 kilogramos, en el Grand Slam, en Acapulco, Guerrero.A la justa asistieron sólo los ocho mejores exponentes del país en cada división y rama.“Ya tantos años –seis– en el taekwondo, han dado resultados todos los entrenamientos que he tenido, dando todo al cien”, expresó.Gracias a este triunfo, Camila espera un llamado para cumplir con una concentración en la Ciudad de México con la selección nacional y realizar una gira por Curazao.Aunado a su éxito, aportó una segunda medalla de oro en el Team 5 ­–cinco contra cinco–.José Carlos Castillo, quien junto a Patricia Reyes entrena a la monarca, destacó que su alumna maduró muy rápido y eso le ayudó a superar las derrotas y malos momentos.“Cuando empezó a entrenar con nosotros, fue un camino muy difícil porque era una niña muy sufrida. En los entrenamientos siempre le iba mal, era de las niñas que salía de los entrenamientos con la nariz morada”, recordó.Gracias a su madurez y a que se propuso una meta, en combinación con el apoyo de sus padres, entrenadores y psicólogo, Camila salió avante.Castillo resaltó la templanza y el autocontrol que su pupila muestra a la hora de los combates, en los cuales, sobrelleva las situaciones de manera muy tranquila y serena.Además, comentó que trabaja muy duro en los entrenamientos semanales y extras, así como en su alimentación, lo cual le ayuda a estar fuerte y sana, al cien por ciento de su potencial antes de cada competencia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.