Desdeña Madrid logros de Keylor Navas con llegada de Courtois

Madrid, España–Los logros de Keylor Navas con el Real Madrid no fueron suficientes para que la directiva del equipo blanco siguiera apostando por el costarricense para ser el portero titular.Ayer, luego de semanas de especulaciones, el equipo merengue confirmó la contratación del arquero belga Thibaut Courtois, por quien, según reportes de la prensa española, el Madrid pagó 35 millones de euros al Chelsea.Courtois, de 26 años, conquistó el Guante de Oro en el Mundial de Rusia 2018, en el que Bélgica cumplió con un papel destacado, al quedarse con el tercer lugar.Fue hace cuatro años, después de Brasil 2014, cuando Navas aterrizó en el equipo madrileño luego de una destacada actuación en la justa mundialista. Por su carta, el club que encabeza Florentino Pérez pagó 12 millones de euros al Levante.Desde entonces, el portero tico, quien tiene 31 años de edad, ha conquistado tres Champions League (2016, 2017 y 2018), una Liga de España (2017), 3 Mundiales de Clubes (2014, 2016 y 2017), 3 Supercopas de Europa (2014, 2016 y 2017), y una Supercopa de España (2017).Pese a la llegada de Courtois, Navas fue tajante en que no desea salir del equipo bajo ninguna circunstancia.“Claro (que quiero seguir), dígalo con fuerza. Tengo las mismas ganas de irme que de morirme”, respondió a medos españoles que se encuentran en Estados Unidos para cubrir la participación del Real Madrid en la International Champions Cup.Ante la ola de rumores, en días recientes Keylor publicó un video en el que destacaba sus logros con el cuadro merengue, sin embargo, éstos parecieron no pesar mucho en la decisión de la directiva para traer a otro guardameta.

