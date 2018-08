Invitan a visorías del América en la ciudad

Carlos Gurrola, del Deportivo Ana Guevara Lobos Juárez, hizo ayer una invitación abierta a los futbolistas nacidos entre 1999 y 2008 para que asistan del 22 al 24 de septiembre próximos a la visorías que llevarán a cabo en esta frontera entrenadores del América, encabezados por Ángel ‘Coca’ González.Aún no se tienen definidos los campos donde se llevarán a cabo las visorías, pero Gurrola dijo que ya tuvo pláticas con el Instituto Municipal del Deporte y es muy probable que hagan uso de la Altavista o del Estadio 20 de Noviembre.Aclaró que la invitación es abierta a todos los niños y jóvenes que quieran pobrar suerte, aunque en este momento no formen parte de algún equipo.‘La invitación es abierta, aquí luchamos por todos, si hay escuelas, si hay particulares y si tienen el talento, el talento es para quien lo quiera aprovechar, aquí no se cierra la oportunidad para nadie.’-¿Desde qué edades pueden tomar parte en las visorías?‘A partir de la 99 hasta la 2008, esas son las categorías que se van a manejar, está muy amplia, o sea, vienen muy amplias las categorías’. Los interesados en tomar parte necesitan registrarse primero en la página de Facebook ‘Cantera Lobos Juárez’ o bien al teléfono 656 442 7111.‘No es necesario que sean parte de un equipo, pero sí registrarse previamente y llegar con su registro. Es un historial que nosotros vamos generando, para saber qué tanta gente tuvimos y a quién hay que darle seguimiento’, dijo Gurrola. ‘Tenemos el nacional en Cancún, queremos formar de todas estas visorías equipos para ir a jugar el nacional Canteras. La oportunidad no acaba una sola vez, no termina con una sola visoría.’

