Salvan igualada

Guadalajara, México— Una de las primeras decisiones de Rafael Márquez, nuevo presidente deportivo del Atlas fue que el equipo rojinegro apostara todas las canicas a la Copa MX.La intención de Márquez impulsó al técnico Gerardo Espinoza para mandar a la cancha, a elementos que en la teoría se consideran titulares para la Liga, mismos con los que apenas les alcanzó para empatar 2-2 contra el Cruz Azul, que jugó 60 minutos con un hombre menos por la expulsión de Josué Domínguez.Los Zorros no se vieron lúcidos ni mucho menos, al contrario sufrieron contra La Máquina, incluso con un hombre de más, sufrieron para adueñarse del control del compromiso.Lo rescatable, es que los Rojinegros tuvieron reacción y encontraron un doblete de Octavio Rivero, para reponerse del 2-0 que los Cementeros en un abrir y cerrar de ojos habían registrado en la pizarra.Márquez vio el partido desde un palco. Con semblante serio y libreta en mano, ya analiza apenas en su segundo día al frente de la presidencia deportiva.Tras este empate, el Atlas se enfrentará a los Lobos BUAP, el sábado a las 17:00 horas, con el cometido de registrar su primera victoria de la campaña, además de anotar su primer gol, pues son el único equipo en la Liga que no ha marcado.Milton Caraglio fue el encargado de abrir el marcador al minuto 30. Con la testa, venció a José Hernández, arquero juvenil que a diferencia de los últimos 2 partidos de Liga, se vio más sereno.Luego, Alejandro Alvarado al 35’ le quebró la cintura a Gaddi Aguirre, se abrió espacio y anotó el segundo. Parecía que el trámite estaba resuelto, pero el complemento fue totalmente dominado por la causa atlista.Rivero anotó al 44’ y al 76’. Estos tantos le traerán un poco de respiro al refuerzo chileno, quien había fallado un penal contra los Pumas.Tigres no puedenMonterrey, México–Los Tigres se cansaron de fallar y no pudieron de nuevo ante un equipo del Ascenso, por lo que siguen sin ganar en la Copa MX.Un sonoro abucheo fue el colofón para un empate de 0-0 de los felinos ante los Cafetaleros de Tapachula, ante una floja entrada de 15 mil 178 aficionados, la peor en los últimos años en el Estadio Universitario.Aunque aún tiene posibilidades de avanzar, por lo pronto el equipo felino sigue de sotanero en el Grupo 9, con apenas 1 punto, por 4 de Atlético San Luis y 2 de Tapachula.En el adormilado primer tiempo, Tigres pudo anotar al minuto 9 a través de Julián Quiñones, y luego al 17’ con Juninho en tiro libre que desvió el portero Carlos López.En la segunda mitad, Tigres fue amo y señor de las acciones, pero Enner Valencia al 46’, Quiñones al 48’ y un poste a un riflazo de Ismael Sosa al 57’ no quisieron entrar en el arco chiapaneco.Luego al 69’ estuvo cerca otra vez, pero su tiro de media vuelta se fue por lado. Previamente, al 66’, Tapachula se quedó con un jugador menos, tras la expulsión de Mario Ortiz.Tigres siguió apretando y López mandó a tiro de esquina un disparo de Julián al 85’, y en el cobro del corner Juninho bajó de pecho, pero solo frente al arco falló de manera increíble.Al 88’, Quiñones falló otra clara frente a la portería, aunque estaba en fuera de lugar.Ya en los 5 minutos de compensación, Valencia tiró de nuevo sólo en el corazón del área, pero un defensa tapó lo que ya se cantaba como gol.La gente impulsó al equipo en las últimas jugadas, pero apenas acabó el juego y la mayoría abucheó.El próximo duelo copero para Tigres será en casa de nuevo el 15 de agosto ante el San Luis, en donde ya puede definirse mucho de su pase a Octavos de Final.En Liga, en la que vienen de perder ante Cruz Azul, reciben el sábado al Toluca.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.