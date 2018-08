Un final inesperado

Oxnard, Calif.— El entrenador colegial de Kellen Moore tuvo noticias de su exmariscal mientras Moore trataba de intercambiar su casco por un silbato.Lo siguiente que supo Chris Peterson fue que Moore estaba a cargo de Dak Prescott como entrenador de mariscales de los Vaqueros de Dallas, no mucho tiempo después de haber sido el tercer relevo que estaba detrás del Novato Ofensivo del Año 2016 de la NFL.“Cuando escuché eso, pensé “¿será verdad?” ¿Estás sentado enseguida de los jugadores y les estás diciendo qué deben hacer?, comentó Petersen, quien ahora está en Washington después de entrenar a Moore en Boise State.“No es que haya jugado durante un largo tiempo en la NFL. Yo creo que todas esas cosas hablan de lo raro que es y también de los especial que es”.Nadie cercano a Moore está sorprendido de que haya terminado como entrenador.Todos han estado comentado acerca de él desde que ganó campeonatos estatales en la preparatoria bajo la dirección de su papá, Tom Moore, en Washington.La única sorpresa es que su hermano menor, Kirby Moore, el entrenador de receptores de Fresno State, se le adelantó como entrenador desde hace varios años.Eso se debe a que la carrera en la NFL de Kellen Moore duró seis años a pesar de que jugó sólo tres partidos de la temporada regular después de tener un récord de 50-3 como titular en Boise State.Hace dos años asistió al campamento de entrenamiento como relevo de Tony Romo antes de fracturarse un tobillo durante la práctica.Debido a esa lesión, Prescott se convirtió en titular cuando Romo se lesionó la espalda en un partido de la pre-temporada.En esa temporada, los Vaqueros lograron establecer un récord en la franquicia con 11 victorias consecutivas, forzando a Romo a entregarle el puesto a Prescott antes de retirarse y de emplearse en una televisora.Moore fue nuevamente el relevo, en esta ocasión detrás de Prescott, antes de perder su puesto ante el novato Cooper Rush durante la temporada pasada.Moore pensó en el retiro cuando los Vaqueros decidieron no traer de regreso a Wade Wilson, quien entrenó a los mariscales de Dallas durante los 10 años anteriores.Moore, quien cumplió 30 años en julio, decidió que era el momento adecuado.“No hay nada como jugar”, dijo Moore, quien fue titular en dos partidos al final de la temporada perdedora del 2015, debido a que Romo se fracturó la clavícula en dos ocasiones.“De verdad, no estaba planeando algo como esto en este inicio de la pre-temporada. Pero la oportunidad se presentó sola, creo que se trata de una oportunidad realmente buena. Difícil de rechazar”.En cuanto a que es demasiado pronto para encabezar las reuniones en el salón de los mariscales después de estar sentado enseguida de Prescott, Moore, quien ha sido subestimado, sólo se encoje de hombros.“Uno habla un poco más en las juntas. De eso se trata”, dijo.“Creo simplemente que se trata de un esfuerzo de colaboración que hay en ese salón. Estamos tratando de lograr las mismas cosas. Siempre juega un solo mariscal a la vez. Hay que hacer todo para ayudarlo a que tenga éxito”.La transición de Moore se facilitó por la relación que tiene con Scott Linehan, el coordinador ofensivo, quien tuvo el mismo puesto en Detroit cuando los Leones firmaron a Moore como agente libre que no participó en el Draft en el 2012.

