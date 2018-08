Sigue enrachado

Arlington, Texas— Joey Gallo disparó dos jonrones y produjo cuatro carreras, Yovani Gallardo ganó su cuarta salida consecutiva y los Rangers de Texas derrotaron ayer 11-7 a los Marineros de Seattle.El mexicano Gallardo (7-1) encabeza las Grandes Ligas con siete victorias desde el 23 de junio. Permitió tres hits, dos carreras y otorgó tres bases por bolas con dos ponches en seis entradas.Gallo también pasa un buen momento al conectar 10 de sus 31 cuadrangulares en los últimos 19 encuentros. Bateó de 5-3 para colocar su porcentaje de bateo por encima de .200 por primera vez desde el 16 de junio.El abridor de Seattle Marco Gonzales (12-7) impuso una marca personal al admitir 12 imparables y siete carreras en cinco innings.Con sus cuadrangulares ante Gonzales, Gallo llegó a 12 esta campaña contra zurdos, la mayor cantidad para un bateador zurdo de Texas desde que Rafael Palmeiro sacudió 15 en 2003.Gonzales tiene dos derrotas en fila luego de una racha de cinco triunfos.Mets 10, Rojos 0Nueva York— Jacob deGrom expidió 10 ponches en seis innings, recibió una importante dosis de respaldo ofensivo de los Mets y se llevó su primera victoria en casi dos meses, en la blanqueda 8-0 que Nueva York le propinó ayer a los Rojos de Cincinnati.Brandon Nimmo empató un récord del equipo al batear tres dobles y produjo tres carreras.DeGrom (6-7) puso fin a una racha de siete aperturas sin ganar, al permitir cuatro hits en una salida de 100 lanzamientos. Redujo su promedio de efectividad a 1.77, el mejor en las Mayores. El derecho no ganaba desde el 18 de junio en Colorado, donde los Mets fabricaron 12 carreras.Fue su sexto de doble dígitos en ponches esta temporada, y el 27mo de su carrera. Tuvo foja de 0-5 con 2.47 de efectividad en su racha sin ganar, en la que los Mets sólo fueron capaces de anotar un acumulado de ocho carreras en esos juegos.Dbacks 6, Filis 0Phoenox— Patrick Corbin ponchó a nueve enemigos, David Peralta bateó cuatro hits y produjo dos carreras y los Diamondbacks de Arizona vencieron sin problemas ayer 6-0 a los Filis de Filadelfia.Corbin (10-4) mantuvo a los Filis en jaque durante gran parte del encuentro al admitir sólo cuatro hits en siete innings y un tercio para imponer una marca personal con 183 ponches en una campaña. El zurdo no admitió cuadrangular por novena apertura consecutiva, la racha más larga para un lanzador de los Diamondbacks desde Brandon Webb en 2003.Peralta bateó un doble de dos carreras ante Vince Velasquez (8-9) en el tercer inning, suficiente para que el derecho de los Filis cayera por primera vez desde el 25 de junio ante los Yanquis de Nueva York.Peralta tuvo su cuarto juego de cuatro hits durante la actual estadía e igualó un récord de la franquicia con 10 imparables en una serie de tres juegos ante los Filis. Batea de 31-18 desde que se ausentó dos días de la semana pasada por molestias en el hombro.Eduardo Escobar tuvo tres carreras impulsadas por los Diamondbacks, líderes del Oeste de la Liga Nacional.Angelinos 6, Tigres 0Anaheim, California— Justin Upton y Albert Pujols conectaron jonrones consecutivos en la quinta entrada y los Angelinos de Los Ángeles completaron la barrida en la serie de tres juegos al vencer ayer 6-0 a los Tigres de Detroit.Kole Calhoun abrió el juego con un cuadrangular y el novato panameño Jaime Barria (7-7) permitió cinco imparables en cinco innings y dos tercios de labor por los Angelinos. Los Ángeles había perdido seis de siete antes de regresar a .500 en la serie ante los Tigres, que anotó sólo ocho carreras durante su gira con California, que culminaron con marca de 0-6.Upton disparó jonrón de dos carreras en cuenta llena ante Blaine Hardy (4-4) y de inmediato le siguió Pujols con el vuelacercas 632 de su carrera.Hardy admitió siete hits en cinco innings por los Tigres, que han perdido 21 de sus últimos 26 juegos fuera de casa.Los Tigres fueron blanqueados por tercera vez en su gira. Anotaron cinco de sus ocho carreras, en 58 innings, en la derrota del martes 11-5 ante los Angelinos.Mike Trout se ausentó por séptimo juego consecutivo con molestias en la muñeca derecha, pero los Angelinos esperan que el dos veces ganador del premio a Jugador Más Valioso pueda reaparecer este fin de semana contra Oakland.Piratas 4, Rockies 3Denver— Adam Frazier bateó tres hits y realizó una excelente jugada defensiva, y los Piratas de Pittsburgh derrotaron ayer 4-3 a los Rockies de Colorado.Chris Archer (4-5) realizó su segunda apertura desde que llegó en un canje con Tampa Bay. Admitió dos carreras y cinco hits en cinco entradas de labor.Frazier disparó dos dobletes y un sencillo, pero esa tal vez no fue su mayor contribución en el campo. Con corredores en las esquinas y dos outs en la octava entrada, el emergente Chris Iannetta bateó un fuerte rodado al hueco de la segunda base. Frazier se lanzó para quedarse con la esférica y retirar a Iannetta para terminar la entrada y preservar la ventaja de una carrera.Germán Márquez (9-9) empató una marca personal con 10 ponches y David Dahl pegó jonrón por los Rockies.Archer retiró a sus primeros ocho enemigos hasta que Márquez pegó sencillo en el tercer inning. Colorado se destapó en el cuarto episodio con el jonrón de dos carreras de Dahl, que recortó la ventaja a 3-2.

