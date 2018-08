De regreso en su ciudad natal y ahora como abanderada del Abierto de la Frontera de taekwondo, la artemarcialista Laura Ovalle aún tiene bien grabada y comparte la experiencia de lo que fue su más reciente logro en una competencia internacional: la medalla de oro en combate en los Juegos Panamericanos Universitarios celebrados el mes pasado en Sao Paulo, Brasil.“Fue una experiencia muy bonita, ya lo habíamos vivido hace cuatro años en un Mundial, ahora toca vivirlo pero con la universidad, algo nuevo, y apenas voy empezando. Fue mi primer universiada y estoy muy contenta y más que motivada para seguir dando los mejores resultados”, comentó ayer Ovalle Sánchez.-¿Cuál era tu meta antes de tomar parte en ese evento?“Mi meta era dar mi mayor pelea, si se nos llegaban a dar las cosas, pues lo iba a hacer bien, y se nos dieron con nervios antes del combate, pero todo eso se supera ya estando en el área y a punto de empezar el combate”.-¿Cómo sentiste el nivel de competencia?“Estaba duro, la verdad, las últimas dos peleas fueron supercardiacas, es de ir ganando, después me alcanzan, ir perdiendo y supercardiacos ya los últimos segundos. El nivel está fuerte, pero demostramos que pudimos ser mejores y hay que seguir echándole ganas para que no vuelva a pasar”.-¿Qué representa para ti poner en alto el nombre de Juárez?“Pues es un orgullo, no cualquiera llega a representar a Juárez así, a Chihuahua y a México mucho menos y pues me siento muy orgullosa de venir aquí con el gran apoyo que nos han prestado, con las puertas siempre abiertas aquí”.-¿Cómo fue tu preparación para este evento?“Llevo 13 años practicándolo, siempre estamos a lo que venga, a lo que sigue, si se dan las cosas bien si no, pues también. Desde mayo nos enteramos que posiblemente era la oportunidad de ir a los Panamericanos en Brasil, desde ahí pues nunca aflojamos de que por si sí o por si no, nunca aflojamos y seguimos trabajando siempre, entonces pues ahorita no sé qué más venga, viene el Abierto de la Frontera, vamos a ver qué más sigue después. Viene hasta el otro año lo que es la Olimpiada Nacional, lo que es la Universiada, pero nosotros mientras no aflojamos”.-¿Qué te deja esta mitad del 2018 para la segunda parte?“Pues antes de empezar este año sí habíamos venido con varias derrotas, varios altibajos, pero nunca dejamos de entrenar, de seguir echándole ganas y nunca dos dimos por vencidos. Entonces yo creo que esa es la clave, por más que no logres algo después viene algo nuevo y por algo pasan las cosas. No nos había ido bien el año pasado, pero ahora volvemos con todo y nos fue muy bien este año”.-Como deportista, ¿cuál es tu mensaje para los jóvenes?“Que nunca se rindan, nunca se den por vencidos. Me ha pasado, derrotas que te duelen, incluso piensas dejar tu deporte o cosas así. Me ha pasado con mi hermana, pero ella ha demostrado que es fuerte y que pues sólo con constancia se pueden lograr las cosas, no es porque ya te pase algo malo quieras dejarlo, pero pues ahí estamos”.