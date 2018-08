Arlington, Texas— Bartolo Colón tiene en mente otro objetivo después de convertirse en el pitcher latinoamericano con más triunfos en la historia.“Este año está casi por terminar. Pero hay algo que busco. Juan Marichal tiene más innings que yo. Es lo que falta”, dijo Colón. “Quiero superarlo por los dominicanos”.Pero es posible que no haya tiempo suficiente en su temporada 21 en Grandes Ligas para que el derecho de 45 años consiga su objetivo.Después de requerir seis intentos para obtener el triunfo 246 de su carrera y finalmente romper un empate con el nicaragüense Dennis Martínez en la cima de la lista de triunfos para un latinoamericano, Colón tendría que trabajar ahora 61 innings y dos tercios más para superar a su compatriota Marichal, miembro del Salón de la Fama, en la otra lista.Los Rangers, últimos de su División, sólo tienen 46 juegos restantes en el calendario. Colón promedia apenas menos de seis innings en sus 21 inicios, y probablemente no tenga más de nueve aperturas restantes en una rotación de cinco lanzadores en caso de no perderse un solo turno.Pero los Rangers evidentemente están pensando a futuro y querrán ver a algunos jóvenes, especialmente una vez que el roster se expanda el 1 de septiembre. Además, la rotación actual es de seis abridores y Colón no volverá a lanzar hasta la próxima semana, a pesar de que el equipo no cuenta con días de descanso.Cuando se le preguntó ayer si se reduciría la carga de trabajo de Colón en la recta final, el manager Jeff Banister respondió: “Seguimos con la misma rotación que antes”.Colón (6-10) permitió cuatro carreras y ocho hits en siete innings en martes para conseguir su histórico triunfo en la victoria de 11-4 sobre los Marineros. El robusto dominicano retiró a 14 de sus últimos 16 enemigos.Cuando Colón llegó a 243 triunfos el 6 de junio ante Oakland, empató a Marichal con la mayor cantidad para un lanzador dominicano. El pitcher de los Rangers superó al “Dandy Dominicano” en la lista de victorias con su triunfo del 18 de junio contra Kansas City.Marichal, quien lanzó 244 juegos completos en su carrera, trabajó 3.507 innings durante 471 juegos en su trayectoria de 16 campañas.Colón tiene 3.445 innings y dos tercios, la mayor cantidad para un pitcher en activo, al igual que en triunfos, después de vencer a los Marineros en su aparición número 560.“Lo llamativo de las 246 (victorias), hemos estado hablando de eso toda la mañana, es que hay un par de lanzadores con ciertas posibilidades”, dijo Banister. “Si Bartolo llega a 250, podría ser el último con 250. Es lo más loco de todo”.CC Sabathia, el lanzador de 37 años de los Yanquis, tiene 243 victorias en su carrera. Justin Verlander, con 35 años, es tercero entre los lanzadores en activo con 199 victorias. Félix Hernández, el derrotado ante los Rangers la noche del martes, acumula 168 triunfos, la mayor cifra para un venezolano en la historia.

