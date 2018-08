Ciudad de México–En la nueva administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no habrá revanchismo, y sí replanteamiento de las cosas y armonía, aseveró esta tarde Ana Guevara, quien asumirá el cargo en diciembre.Sin embargo, la exvelocista advirtió que aquellos casos donde hay juicios abiertos como con el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) Antonio Lozano, deberán seguir su curso.En su primer encuentro con medios tras ser anunciada como la responsable del deporte nacional para el próximo sexenio, la aún senadora precisó que será mas adelante cuando hable de su programa de trabajo y sus colaboradores, todo basado en un plan nacional del deporte.“Esto es un gran reto y sé que mi llegada genera una expectativa alta. En este momento no voy a hablar de plataformas ni forma de trabajar pues vienen días importantes para definir esa agenda. A futuro explicaré esos ejes para ejecutar en la agenda”, expuso Guevara en rueda de prensa en el Senado.“No habrá venganzas ni revanchismos vamos a replantear y armonizar siguiendo el esquema del presidente electo”, añadió.La medallista olímpica confesó que “no se las sabía de todas” pero que tampoco llegaba a convencer al jefe del ejecutivo porque éste ya sabía de su trabajo.A pregunta expresa de Grupo Reforma sobre su idea de crear una Secretaría del Deporte, la sonorense informó que por el momento queda descartado, pues los trámites legales, normativos y administrativos tardarían más de un año, y ello afectaría el plan de trabajo sexenal.Pero lamento que la propia Conade esté al margen de la ley pues no ha instalado el COVED, órgano que permitiría intervenir en procesos electorales de las federaciones nacionales.Ana aseguró que hará historia en el deporte nacional ahora como funcionaria así como lo hizo en su faceta de atleta y que no pedirá aplausos siempre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.