Deja Siboldi al Santos por problema con Alcoba

Robert Dante Siboldi puso fin a su relación laboral con Santos. El entrenador campeón del futbol mexicano anunció su salida del club ayer por la tarde, ante la sorpresa del entorno mexicano.Fue el propio club el que informó que el exarquero presentó su renuncia, la cual fue aceptada. El motivo, según explica el equipo, fue por un altercado del cuerpo técnico con el jugador Gerardo Alcoba.“Durante el fin de semana, fue traído a nuestra atención que se han registrado una serie de diferencias entre el cuerpo técnico, las cuales derivaron en un conflicto con un jugador, rompiendo de manera irreparable códigos de ética, generando un ambiente poco propicio para el buen desempeño del equipo, y que van en contra de la filosofía y los valores de la institución”, sostiene el documento, que agrega que se aceptó la salida de Siboldi por como esto afecta al entorno del club.“Aunque es un conflicto entre personas y no con la institución, se pretende que los asuntos entre individuos no afecten la actuación del equipo, ya que la confianza, la cordialidad y el respeto, son nuestras herramientas esenciales”, señala el comunicado de prensa.Salvador Reyes de la Peña, quien ocupaba el cargo de director de Fuerzas Básicas de Santos, se quedará al frente del primer equipo como interino, acompañado por Rafael Figueroa, como auxiliar técnico; Nicolás Navarro, como entrenador de porteros y el preparador físico Juan Manuel Rodríguez Muñoz.Apenas un par de meses después de haber levantado la corona de la Liga Bancomer, el entrenador uruguayo renunció a la disciplina de la Comarca Lagunera y su decisión se la hizo saber a la directiva.Para el partido del martes frente al Celaya en la Copa MX, el charrúa todavía estuvo en el banquillo de los Guerreros y en la conferencia de prensa lamentó la igualdad frente a los cajeteros, además de que entendió la molestia de los aficionados, quienes recriminaron el resultado final.Una vez que ese compromiso copero quedó de lado, el estratega informó a la directiva que no seguirá más y ahora se espera una confirmación del cuadro lagunero en torno a este tema.

