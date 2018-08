A diferencia del sentir de varios peloteros de Indios de Ciudad Juárez quienes señalan una ruptura interna como la causa del fracaso del equipo, el jardinero y bateador designado José Torres enfatizó que a la mayoría de los jugadores de la tribu les faltó corazón, deseos de triunfo y no hicieron el esfuerzo dentro del terreno de juego para derrotar a los Mineros de Parral.“Yo no tengo ninguna inconformidad de nada. Yo la inconformidad que tengo es con los jugadores, que no hicimos el esfuerzo que teníamos que hacer. Marcelo Juárez no juega, nosotros jugamos. Yo creo que le estamos echando la culpa a las personas equivocadas”, manifestó.Torres agregó: “las personas a las que les tienen que amputar el dedo somos nosotros”.Triste por el resultado adverso y por la eliminación indígena, el bateador designado comentó que los Indios carecieron de amor propio para seguir adelante en el torneo.“-Faltó- Corazón, esas ganas de triunfar, ese aspecto de que uno, lo más que se tarde en esta temporada, lo más que a nosotros nos pagan. No es amor al dinero, es el amor de seguir adelante sobre todo en el torneo. Sobre todo, a ganarle a Parral, a seguir a la siguiente fase de los playoffs o a la final, o a las semifinales, pero nos faltó mucho corazón. Nos debía mucho el beisbol, pero el beisbol no nos agradó nada y así pasa, así son las cosas”, apuntó.Torres, quien peleó por la corona de bateo individual en el torneo estatal, apuntó que los peloteros de Indios tienen mucho que aprender de esta situación.“Yo no estoy acostumbrado a esto, a salir tan temprano. Creo que todos los años que he jugado aquí es semifinal o final y duele, duele más y es como una pierna en el zapato, no te la puedes quitar”, expuso.El pelotero de 34 años, apuntó que en el resultado adverso para la novena fronteriza, influyeron otras personas más que el propio manager Juárez.“No estamos en el juego, no estamos en la misma página, ni como jugadores ni como directiva ni como aficionados, nadie, nadie. Creo que queríamos y pedíamos y pedíamos, pero no queríamos hacer el esfuerzo”, expuso.Enfatizó que la motivación nace en el interior de cada beisbolista.“Creo que para motivarse uno, no es que algo te motive. Tienes que tener esa motivación interna, eso fue lo que nos faltó, la motivación, el querer ganar, la mentalidad positiva, ese don de ser una bestia, un animal, un campeón, creo que es lo que nos falta aquí en Juárez. Creo que se tiene otra vez estar en blanco, en ceros, empezar otra vez y, hacer un nuevo plan de ataque”, expuso.Manifestó que en general, en la tribu, el beisbol fue un elemento secundario esta temporada.“En general, como los managers, como los coaches. Creo que el beisbol, al momento, fue secundario, yo creo que no fue primario y no hablo por muchos, pero hablo de la mayoría y sabemos que no vamos a decir nombres, pero creo que el beisbol se convirtió en secundario en esto y los números hablan”, afirmó.