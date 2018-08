Westfield, Indiana.- Andrew Luck pasó dos pretemporadas completas contemplando lo que se sentiría volver a jugar futbol americano.Lo averiguará el jueves por la noche.El coach Frank Reich anunció ayer que Luck será el titular y podría jugar casi todo el primer cuarto del primer duelo de pretemporada de los Potros de Indianapolis ante Seattle.“Estaré emocionado y un poco nervioso”, reconoció Luck tras la práctica. “Hubo un par de momentos en los que me preguntaba ‘¿podré volver a hacer esto otra vez?’”.No fue el único con esa duda durante los casi 600 días de espera entre partidos. Y no es el único que estará nervioso de enfrentar a la sólida defensiva de los Halcones Marinos.Mucho ha cambiado desde que Luck jugó en un partido televisado.Hay un nuevo gerente y un nuevo coach al frente del equipo. Hay una nueva ofensiva y Luck aún intenta aprenderse los nombres de todos. Incluso lo que solía ser una ofensiva formidable ha sufrido una reestructuración total.El novato Quenton Nelson y el agente libre Matt Slauson son los nuevos guardias titulares. El tight end Eric Ebron y el receptor Ryan Grant son los dos nuevos y prometedores objetivos de Luck, quien el jueves le entregará el balón por primera vez al corredor de segundo año, Marlon Mack.Luck no puede esperar a ver los resultados, incluso si le toma toda la pretemporada pulir los detalles.“Todos los días me siento un poco mejor en esos malditos ejercicios”, dijo. “Y también me siento mejor, más fuerte, más en forma, siento que cada vez tengo un poco más en el brazo. Sin duda me estoy sintiendo más cómodo en la ofensiva”.Todas son grandes noticias para los aficionados de los Potros, que temían ante la posibilidad de que su joven y brillante estrella nunca se recuperara por completo de una cirugía.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.