Guadalajara, Jalisco.- Se formó en una de las canteras más prolíficas de México y se perfeccionó en un club de élite. Ahora quiere aplicar lo aprendido en su nuevo puesto.Rafael Márquez asumió ayer como presidente deportivo del Atlas y anunció que su proyecto tendrá un sello similar al del Barcelona.“De las experiencias, de lo que he vivido, de lo que he aprendido durante mi carrera, es tratar de exprimir todo eso en un perfil, digamos, tipo Barcelona, que es donde más he aprendido, donde más tuve conocimientos”, comentó Márquez.“También se asemeja un poco al ADN del Atlas: un juego dinámico, un juego bonito y ofensivo”.En siete temporadas en el Barcelona –en las que ganó 12 títulos– aprendió los procesos y forma de trabaja un club que puso de moda Pep Guardiola, quien ha demostrado admiración por Rafa.Tener jugadores formados en casa, acompañados de refuerzos que soporten a los juveniles, es el común denominador de lo que vivió Márquez con el técnico Ricardo La Volpe, en el Atlas, y Frank Rijkaard y Guardiola, en el Barsa.“Yo confío mucho en esta fórmula que me tocó vivir con Ricardo La Volpe, en la que vinieron grandes extranjeros a sumar y una camada importante de jugadores de la cantera, que hoy en día se sigue hablando de ese equipo, que marcó una época”, agregó.“Es a lo que apuesto: a seguir formando jugadores, que es la filosofía de este club”.Ese equilibrio será la base de su proyecto. Aunque habló de un posible título, fue realista y expuso que habrá más posibilidades de romper la malaria si el Atlas tiene a más futbolistas y directivos formados en casa.“Eso va a ayudar a conseguir un título, gente que entienda cómo se trabaja aquí, que entienda cómo manejarse en una institución como ésta, que sienta el amor y los colores por esta institución”.TiempoSi bien Márquez dijo las formas que prevalecerán en su proyecto, no se atrevió a hablar de tiempo para lograr que los resultados que se propone.“Espero que como directivo también pueda tener los éxitos como futbolista, es una gran responsabilidad, un gran compromiso, y lo asumo con plena confianza de que puedo tener resultados positivos, esto, desde luego, tomará tiempo, no va a ser de la noche a la mañana. No me quiero arriesgar a poner un límite”.ComentaristaEl zamorano justificó su gestión como directivo en dos vertientes: su aprendizaje y el amor al futbol mexicano.“Me he ganado un respeto como futbolista por lo que he hecho dentro de la cancha, ahora me toca hacerlo afuera. Creo que los directivos me respetan dentro de la cancha, ahora me tendré que ganar el respeto de ellos fuera de ella.“Sería muy fácil irme como comentarista, a criticar, hablar o decir: ‘Esto está bien o está mal’. Sin embargo, estoy aquí otra vez trabajando para el futbol, tratando de que este futbol sea mejor y de que el Atlas sea de otro nivel. No estoy cruzado de manos. Hoy en día me siento comprometido con el futbol y mi País para poder mejorar, por eso acepto este reto”, dijo Márquez.El armadoPara este semestre, Rafa llegará a la presidencia deportiva sin haber estado inmiscuido en el armado del equipo. En diciembre, él será el responsable.“Estuve enterando, pero yo no tomó decisiones, obviamente, yo estaba un poco más enfocado en la Copa del Mundo y me aparté un poco en la toma de decisiones. Que haya influido mi nombre para la toma de decisión de los refuerzos, puede ser, pero que yo haya tomado la decisión de decir éste, no. Yo estaba enterado, pero no tomé ese tipo de decisiones.“¿Que este torneo será responsabilidad mía? Como lo quieran tomar, a partir de hoy voy a empezar a tomar decisiones, a poner mi ideología y esperemos que nos alcance para algo importante, a lo que sí me puede comprometer es que suden la camiseta, aunque estén en la oficina”.Jefe totalTodas las áreas del club estarán bajo sus órdenes: deportiva, Fuerzas Básicas, administrativa y desarrollo humano.“El delegar va a ser importante, creo que hay una serie de personas que están al frente de todas las áreas y me dan mucha confianza. En ellos me voy a apoyar, a ellos les voy a exigir”.