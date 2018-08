Arman remontada

Brett Nicholas conectó sencillo impulsor de dos rayitas en el cierre de la novena entrada y los Chihuahuas de El Paso dejaron tendidos en el terreno a los peloteros del Round Rock Express, siete carreras a seis y extendieron a siete juegos su racha ganadora, anoche, en el Southwest University Park, en El Paso, Texas.Abajo en el score seis anotaciones contra cinco, los Chihuahuas tomaron su último turno al bat y frente al relevista Roy Emilio Álvarez, quien cargó con el revés (3-3), el short stop panameño Javy Guerra inició la remontada con imparable.El antesalista Dusty Coleman le siguió con doble al jardín izquierdo y sin outs en la pizarra, los Chihuahuas colocaron hombres en posición de anotar, Guerra en la tercera colchoneta con la rayita del empate y Coleman en la intermedia, con la potencial carrera del triunfo.Nicholas, quien sustituyó al expulsado Forrestt Allday pegó el batazo oportuno, mandó a la goma a sus compañeros y dio a la escuadra que dirige Rod Barajas su victoria 13 en los últimos 15 juegos disputados y su triunfo 65 en la campaña por 49 reveses, récord que tiene a los Chihuahuas en la cima de la División Pacífico Sur, en la Liga de la Costa del Pacífico.Sumado al par de carreras impulsadas por Nicholas, el catcher Francisco Mejía produjo una, Raffy López otra y Allen Craig dos más.El pitcher ganador fue Brad Wieck (2-0) quien en labor de relevo lanzó una entrada completa en la que no aceptó hit ni carrera, concedió dos bases por bolas y recetó un par de ponches.Álvarez, quien subió a la lomita como cerrador por Round Rock Express, en la parte baja del noveno rollo, no sacó un solo out, le dieron tres hits consecutivos y aceptó dos rayitas, ambas limpias.Con el bat por los Chihuahuas, Guerra, López y Guerra fueron los únicos que dieron dos imparables.

