Resalta Osuna trato de su nuevo equipo

San Francisco, California.- En su paso por los Azulejos, Roberto Osuna se ganó el apodo de “No Panic” (Sin Pánico) por su capacidad de salir avante de situaciones de mucha presión como cerrador.Ahora con los Astros, el pitcher mexicano tendrá que serle fiel a su mote, ya que se espera que lo abucheen en cada parque que lance, así como lo hicieron la noche del lunes en el AT&T Park.“Es fácil olvidar las cosas que suceden fuera del campo, al formar parte de un equipo con grandes compañeros. El poder jugar y ayudar al equipo a ganar es increíble.“De verdad, me agradan mucho mis compañeros. Me han tratado con mucho respeto y me siento muy cómodo”, comentó Osuna, tras el debut con su nueva franela, en el que retiró a los tres bateadores que enfrentó con 5 pitcheos y ganó su primer juego de la temporada.El sinaloense, adquirido por Houston en un cambio con Toronto el 30 de julio, no lanzaba desde el 6 de mayo y fue activado apenas el domingo, tras servir una suspensión de 75 juegos por violar la política de violencia doméstica de las Grandes Ligas.Osuna fue arrestado y acusado de agredir a su novia el 8 de mayo en Toronto. La próxima audiencia del caso está programada para el 5 de septiembre y el abogado, que busca un acuerdo con la parte acusadora para no ir a juicio, ya informó que su cliente planea declararse inocente del cargo.“Fue una actuación rápida, obviamente, con 5 lanzamientos. Tiene un buen brazo. El primer juego de vuelta siempre es importante, es el siguiente paso para que se incorpore a nuestros juegos y obteniendo la victoria. Una buena primera impresión en el terreno”, aseguró el manager A.J. Hinch.La afición de Houston podría darle la bienvenida a Osuna a partir de mañana, cuando inicien una serie crucial de 4 juegos ante los Marineros.

