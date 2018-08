Cobra la afrenta

Ciudad de México.- Pumas perdió el invicto en la campaña tras caer 3-1 en la Copa MX ante Necaxa, que a su vez cobró la afrenta vivida hace 15 días en la Liga, cuando los Rayos fueron goleados en territorio universitario.El cuadro felino inició a buen ritmo el partido, mantenido la posesión del esférico, con buenas opciones al frente.Tal fue su eficacia que al minuto 9 abrió el marcador Matías Alustiza, quien ahora no perdonó, pues en los primeros minutos tuvo varias fallas que arrancaron el alarido de la escasa concurrencia que se dio cita en el Olímpico Universitario.Los universitarios bajaron de ritmo y les ganó el exceso de confianza, sobre todo a la zona defensiva que contó con la presencia de varios novatos.El empate llegó al 34’, por conducto de Claudio Riaño, quien tomó mal parada a la zaga de los universitarios y anotó el 1-1 sin miramientos.Pumas volvió a soltar la marca de los delanteros y ahora fue Daniel Álvarez el que puso el 2-1 al 38’.Rosario Cota salió al 43’, lesionado, dejando su lugar a José Ricarda Galindo, quien hizo su debut con los Pumas.Los ajustes de ambos cuadros vinieron para el complemento, y al Necaxa le fue mejor, ya que no le prestaron el balón a los auriazules.Carlos Peña recibió sus primeros minutos como jugador de Rayos, al ingresar al minuto 71 en lugar de Riaño, para ir tomando ritmo y confianza con el equipo, pues hasta el momento sólo había jugado con la Sub-20.Martín Barragán cerró la cuenta al 90’, clavando el 3-1, para echarle a perder la buena racha a los felinos.Suman punto Dorados y ÁguilasCuliacán.- América y Dorados no se hicieron daño y ofrecieron pocas emociones en la Copa MX.Con un cuadro alternativo en el que predominaron los jóvenes y que fue arropado por integrantes del cuadro titular como Agustín Marchesín, Víctor Aguilera y Cecilio Domínguez, la falta de experiencia le cobró factura a las Águilas que no pasaron del cero ante el Gran Pez.Pese a que los azulcremas dominaron en los primeros minutos con jugadas individuales de Domínguez, la falta de comunicación y de contundencia evitaron el tan ansiado gol de la victoria.Henry Martín, quien fue de los más participativos a la ofensiva, tuvo dos oportunidades claras para matar a los locales, pero la buena actuación del arquero Gaspar Servio evitó la caída de los suyos.Con la igualada, ambos equipos llegaron a 4 unidades, pero América continúa en la primera posición del Grupo 7 por mayor diferencia de goles, con +3, por +1 de Dorados.

