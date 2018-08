Pensaron en Pep pero estaba muy caro

Bueno Aires— El entrenador Pep Guardiola estuvo en la órbita de la Asociación del Futbol Argentino para dirigir a la Albiceleste pero los miembros de la entidad nunca pensaron que costara tanto contratarle, afirmó el presidente Claudio Tapia."Hicimos consultas. Estábamos dispuestos a hacer un esfuerzo, hicimos un análisis, pero no pensamos nunca que era tanto (el dinero). Tratamos de hablar, pero bueno, quedó ahí. Muy difícil, billetera gorda", dijo Tapia.El presidente de la AFA confirmó la veracidad de versiones de prensa que daban cuenta de los contactos para contratar al entrenador del Manchester City."Algo averiguamos. Sí, sí, averiguamos, la verdad averiguamos. Había una imposibilidad muy grande. En su momento averiguamos. Tenés que tener un buen respaldo (económico). Es mucho, es mucho. Tenemos que hipotecar todo y no sé si juntamos", añadió entre risas.También se refirió a Lionel Messi, para quien pidió "dejarlo tranquilo"."Siempre se ha puesto la camiseta de la Selección, en todo momento. Que tome la decisión que tenga que tomar. No he hablado con Leo, solo cruzamos mensajes el Día del Amigo. Que vea que hay un proyecto. Él solo decidirá si va a ser parte o no", precisó.De vuelta al asunto del sucesor de Jorge Sampaoli, Tapia dio que hasta el momento solo consultaron directamente con el entorno de Guardiola.No obstante, anunció que la AFA hablará "con todos" los candidatos que tiene: en concreto Diego Simeone, Marcelo Gallardo y Mauricio Pochettino.Añadió que a futuro Javier Mascherano será un buen candidato para sentarse en el banquillo de la Albiceleste."Con Simeone, Gallardo, Pochettino y alguno más que pueda surgir de los demás dirigentes. Me gustaría escuchar a diferentes jugadores que hayan vestido la camiseta. Mascherano podría ser un buen técnico", sostuvo.Según Tapia, en diciembre de este año la Albicelete va a presentar al nuevo seleccionador.

