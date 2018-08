Histórico Bartolo

Arlington.- Bartolo Colón se convirtió en el pitcher latinoamericano con más triunfos en la historia al alcanzar los 246 en su carrera en el encuentro en que los Rangers de Texas vencieron el martes 11-4 a los Marineros de Seattle.Colón, de 45 años y originario de República Dominicana, realizó su sexta apertura desde que llegó a 245 victorias el 30 de junio, con lo que se mantenía en un empate en el liderato histórico con el nicaragüense Dennis Martínez.Colón (6-10) permitió cuatro carreras y ocho hits en siete entradas. El derecho no regaló bases por bolas y ponchó a un enemigo.El dominicano retiró a 14 de los últimos 16 enemigos que enfrentó después de que Seattle bateara un par de triples en el tercer episodio, una entrada después de que Nelson Cruz y Kyle Seager sacudieran jonrones consecutivos.Adrián Beltré, Jurickson Profar y Rougned Odor pegaron jonrones en contra de Félix Hernández (8-10), quien permitió 11 anotaciones, siete limpias, en seis innings. Odor también añadió un doblete de dos carreras.Bravos 3, Nacionales 8Washington.- Bryce Harper y Ryan Zimmerman batearon jonrones consecutivos para desatar un racimo de cuatro carreras en el cuarto episodio y los Nacionales de Washington vencieron ayer 8-3 a los Bravos de Atlanta, en el primer partido de dos en la jornada.El novato dominicano Jefry Rodríguez (1-1) permitió una solitaria carrera y tres hits en cinco entradas, para llevarse su primer triunfo en las Grandes Ligas. Bateó además un hit y anotó una carrera.Washington ha ganado nueve de 12 para colocarse cuatro juegos por encima de la marca de .500 por primera vez desde el 29 de junio.Charlie Culberson jonroneó por los Bravos y Nick Markakis bateó dos hits y empujó una carrera.Harper abrió el cuarto con su jonrón 27 de la campaña y Zimmerman le siguió con otro cuadrangular solitario, para el 2-1.La derrota fue para Kolby Allard (1-1).Medias Rojas 10, Azulejos 7, 10Toronto.- Mitch Moreland disparó un jonrón de tres anotaciones durante un ataque de cinco carreras en el décimo inning para ayudar a los Medias Rojas de Boston a sobreponerse después de que Craig Kimbrel dejó escapar un salvamento y vencer 10-7 a los Azulejos de Toronto y lograr su quinto triunfo en fila.El tablazo de Moreland con un out contra Ken Giles (0-3) vino después de un triple de Mookie Betts y una base por bolas a Andrew Benintendi. El inicialista terminó con cuatro carreras impulsadas. Jackie Bradley Jr. añadió un jonrón de dos anotaciones en esa misma entrada.Giles fue castigado con cinco anotaciones en su primera aparición en casa con Toronto desde que llegó procedente de Houston en un canje en el que estuvo involucrado el excerrador de los Azulejos, Roberto Osuna.Kimbrel (3-1) admitió el jonrón solitario de Justin Smoak con un out en el noveno inning para empatar la pizarra 5-5. Kimbrel ponchó a los otros tres enemigos que enfrentó. Fue el segundo rescate que desperdicia en sus últimas 4 apariciones.J.D. Martinez sacudió un jonrón de tres anotaciones en el octavo inning para llegar a 34 en la campaña, líder en Grandes Ligas. Martinez finalizó de 5-3 con cuatro carreras remolcadas.Boston utilizó una ofensiva de cuatro anotaciones en el octavo inning para convertir un déficit de 3-1 en una ventaja de 5-3, a la que no pudieron aferrarse.Astros 2, Gigantes 1San Francisco.- Tyler White conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada y los Astros de Houston remontaron por segundo juego consecutivo para derrotar 2-1 a los Gigantes de San Francisco.El triunfo vino luego de que los Astros se impusieran 3-1 el lunes gracias al cuadrangular de tres anotaciones de Marwin González con dos outs en el noveno inning.En esta ocasión, los líderes del Oeste de la Liga Americana perdían nuevamente 1-0 cuando González disparó doblete y White se voló la barda de jardín izquierdo ante los lanzamientos de Ray Black (1-1).Cardenales 3, Marlins 2Miami.- El encendido Matt Carpenter sacudió su jonrón 30, un batazo para romper el empate en la octava entrada y encaminó a los Cardenales de San Luis a un triunfo 3-2 sobre los Marlins de Miami.Carpenter se voló la barda por cuarta ocasión en cinco juegos y superó su marca personal de cuadrangulares. También alargó a 26 su racha de juegos alcanzando base, la más larga en activo en Grandes Ligas.Carpenter, quien ha ganado dos de los últimos tres premios de Jugador de la Semana en la Liga Nacional, se enredó con un lanzamiento del venezolano Elieser Hernández (2-6) y lo depositó detrás de la barda de jardín derecho.Orioles 3, Rays 4San Petersburgo, Florida.- Willy Adames conectó un jonrón solitario con dos outs en la novena entrada para darle a los Rays de Tampa Bay la victoria 4-3 sobre los Orioles de Baltimore.El quinto jonrón de la campaña de Adames vino ante su compatriota dominicano Miguel Castro (2-6).Sergio Romo (2-2) se apuntó el triunfo después de retirar a dos enemigos en el noveno inning para ayudar a Tampa Bay a romper una racha de tres derrotas.Cachorros 5, Reales 0Kansas City.- Mike Montgomery permitió cinco sencillos en poco más de seis innings, David Bote impuso una marca personal al producir tres carreras y los Cachorros de Chicago derrotaron 5-0 a los Reales de Kansas City.Montgomery (4-4), quien fue seleccionado por los Reales en la primera ronda de 2008, obtuvo su primer triunfo desde el 29 de junio. Montgomery tiene marca de 3-0 con 0.40 de efectividad en cuatro apariciones contra Kansas City.El primer triple en la carrera de Bote llegó con dos outs en el primer inning y mandó al plato a Ben Zobrist y Jason Heyward. Añadió un sencillo productor en el quinto inning.

