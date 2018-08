Óscar Sigala, antesalista de Indios de Ciudad Juárez, quien desmotivado por los constantes problemas internos que ha vivido en la tribu durante los últimos siete años, contempla su retiro del beisbol, afirmó que la salida del jurisdiccional Juan Pedro Plascencia le dio pa’bajo al equipo que no supo reponerse a ello y fue eliminado por los Mineros de Parral, en los playoffs del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza.“Problemas siempre va a haber, precisamente este año se vio un poco alegre el equipo empezando la temporada. A mediados de la temporada empezaron a hacer movimientos diferentes como, por ejemplo, la baja de nuestro directivo que sería Juan Pedro –Plascencia– que nos iba a tomar por la temporada”, declaró.Ante esta situación que dijo, se dio después de la serie contra Dorados de Chihuahua, las dudas invadieron a los integrantes de la tribu.“Nosotros como jugadores nos dimos cuenta y pues dijimos ¿quién es el que está mandando?, pero de que nos dio pa’bajo, nos dio pa’bajo a todos como equipo”, expuso.Manifestó que en el beisbol, los jugadores tienen que aprender a bloquear este tipo de cosas y los Indios, quienes tuvieron a varios jóvenes en sus filas que vivieron por primera vez un hecho de esta naturaleza, no lo supieron superar.“Se notó mucho la decepción de que, al último, el manejador y no sé quiénes otras personas tuvieron la autoridad de bajar a Juan Pedro Plascencia, nuestro directivo”, apuntó.Este, fue el mayor problema que los Indios enfrentaron este año.“Se suponía que debería ser una nueva era y como digo, yo tengo siete años aquí y casi siempre pasa lo mismo, de que si no es algo, es otra cosa. De todo, ése fue uno de los mayores movimientos que, a nosotros, nos afectó”, reiteró.Acerca del manager Marcelo Juárez, comentó que inició muy bien en Indios.“A varios nos trató bien y a otros nos trató mal. Yo como veterano joven, uno trata de decir cosas para que nos ayude como equipo y a veces no lo toman a mal, pero es parte de lo que es enfrentar a diferentes managers, como el año pasado que también dieron de baja a –Germán- Leyva que fue antes de playoff”, apuntó.Sigala comentó que desconoce si Juárez vino a Indios con la intención de quedar campeón.“O de irse un poco con su pecho alto al respecto de venir a cambiar algo que ha sido aquí en el equipo de Indios”, manifestó.Respecto a las publicaciones en redes sociales de una supuesta indisciplina de algunos jugadores de Indios, en Parral, la semana anterior, a quienes se involucra en el consumo de alcohol, afirmó que en este medio, se oye de todo.“En las redes sociales se va a oír de todo. Inventan o no inventan y si es que dicen la verdad, pues ha de estar saliendo de aquí, del mismo equipo, de las mismas personas que jugamos aquí. La verdad, si esa es la razón o ése es el motivo de que todo esto está sucediendo es algo que a mí, como alguien que se entrega por este equipo y por los compañeros, se decepciona, ya ni ganas de seguir metiendo su esfuerzo cada juego, cada entrenamiento”, apuntó.Tras un suspiro, dijo que esperará a ver qué sucede, pues no sabe si seguirá en el beisbol o se dedicará por completo a su carrera como profesor de educación física, pero el retiro es probable y está cerca de ello debido a que esta clase de problemas son cada vez más frecuentes en Indios de Ciudad Juárez y hacen que pierda el amor por el juego de pelota.

