Decepcionado, Aarón Aguilar, pelotero insignia de Indios de Ciudad Juárez quien suma 17 temporadas consecutivas en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza con la franela indígena, ofreció una disculpa a la afición por la eliminación de la tribu en la primera fase de playoffs ante Parral, tres juegos a uno.“Con la afición, yo como pelotero que soy, que tengo más tiempo aquí con Indios, le ofrezco una disculpa. El equipo se veía para más, el equipo estaba conformado para llegar mucho más lejos, no que nos fueran a eliminar en la primera ronda y la verdad que es decepcionante”, manifestó.El pitcher de 34 años aseguró que a diferencia de los Mineros de Parral, quienes salieron con una actitud muy positiva, los teporacas jugaron cabizbajos a raíz de las pugnas y divisiones internas, las cuales, no permitieron que los jugadores estuvieran concentrados al cien por ciento dentro del terreno de juego.“A final de cuentas, no es pretexto, pero –la eliminación– se viene en base a muchos problemas que hubo internos, tanto en la directiva como con el manager –Marcelo Juárez–, entonces, la verdad que eso sí influye bastante en nosotros como deportistas”, expuso.Aguilar Quiroga expresó que tanto Juárez como el patrocinador Óscar Montes desplazaron al jurisdiccional Juan Pedro Plascencia y asumieron roles que no les correspondían, en detrimento del desempeño y rendimiento deportivo de la tribu.“La verdad que yo me enteré de que a Juan Pedro ya no lo dejaban entrar aquí al terreno de juego, siendo él el directivo, entonces, pienso que tomaron roles que no les convenían, que no eran de ellos, tanto el manager como Óscar –Montes-, el que era el que nos pagaba. Eran cosas que pues ellos no tenían porqué influir”, apuntó.Aguilar admitió que en el diamante, Juárez era el manager y los peloteros tenían que seguir sus órdenes, pero el timonel entró en cosas que no eran de su competencia.“Al momento que todos los arreglos –permisos, dineros, extras, bonos– eran ya con el señor Marcelo, eran ya cosas que no le pertenecían y se vio que en el último juego contra Parral pues ni siquiera salió el coach de tercera a estar dirigiendo, ni mucho menos”, comentó.El lanzador externó que esta situación es muy distinta a otras que ha vivido en Indios de Ciudad Juárez y se dijo sorprendido por la actitud asumida por el timonel.“Han pasado otras, pero ahora sí que fue diferente. Las que hemos pasado antes eran directamente con el directivo y nada más con él, el manager no tenía nada qué ver, pero ahora sí lo que me sorprendió fue que el manager se metiera en un rol que no era de él”, recalcó.Aguilar, quien no ha saboreado un título con los Indios e integró los conjuntos que perdieron las finales del 2012, 2013, 2014 y 2017 ante Parral, mencionó que Juárez vino a la tribu a dirigir a los jugadores, a llevarlos y a moverlos en el terreno de juego.“Y se metió en cosas monetarias, en cosas que no eran de él. Pienso que para eso está Juan Pedro Plascencia que es el directivo y en todo caso, el señor que nos pagaba, este Óscar Montes, entonces, ahora sí que dejó ir lo que era su trabajo por hacer el de otros”, expuso.En lo deportivo comentó que al inicio de la temporada, trabajó muy a gusto con el manejador Juárez, quien le brindó la confianza necesaria para salir adelante.“A final de cuentas fui viendo otro rostro de él, apenas tirábamos un pitcheo malo, un pitcheo poco descontrolado y quería que fuéramos perfectos”, dijo.Mencionó que Juárez ‘agarraba movidos’ a los pitchers y a los catchers, pues les daba instrucciones distintas y ante la contradicción, tenían que entenderlo.