A tomar nota

Oxnard, California.- Dak Prescott vio interceptados dos de sus pases en un breve intervalo del entrenamiento. En uno de ellos, tomó una decisión evidentemente mala, al lanzar de un costado a otro del terreno, hacia un receptor que estaba a unas yardas de la línea de golpeo.Esos envíos interceptados, y las decisiones que los provocaron, son ahora motivo de una revisión más estricta. Después de todo, el mariscal de los Vaqueros, que tuvo una sobresaliente campaña de novato, mostró un desempeño más bien discreto al año siguiente.Y Prescott figura entre los críticos más severos de sus propias jugadas, cada noche, cuando se analizan los videos de las prácticas.“Soy supercrítico de mí mismo, de los pases, de la colocación, de dónde debí haber lanzado el balón”, comentó Prescott el domingo. “Soy duro conmigo mismo. Así que esta noche, cuando vaya al cuarto de video, veremos que muchas cosas que están simplemente bien deben estar mejor. Analizaremos por qué se debe mejorar. Tomaré mis notas y seguiré adelante”.Dallas dio de baja al receptor Dez Bryant, tres veces elegido al Pro Bowl. Perdió además al tight end Jason Witten, quien anunció su retiro luego de una carrera de 15 años.Así, Prescott trabaja con un nuevo grupo de receptores y con un grupo inexperto de tight ends.No sorprende entonces la descoordinación en el juego aéreo, después de una semana y media en California. Pero sí llama la atención que el ataque no luzca más avanzado que la defensiva, algo que era habitual en los Vaqueros a estas alturas del año.“Los mejores equipos en los que he estado han tenido altibajos siempre. Y todos van a competir, a luchar. Nadie domina siempre en realidad”, justificó el entrenador Jason Garrett. “Los demás compiten, retan y luchan. Eso es lo que habíamos tenido realmente durante el campamento de práctica.Iniciará Tavon Austin muy descansadoTavon Austin nunca había empezado a jugar tan descansado y con un nuevo entrenador en Los Angeles, debido a que tuvo una lesión en la muñeca que lo afectó, además de lastimarse un tendón antes de las últimas cinco temporadas decepcionantes que tuvo con los Carneros.Este jugador, que fue seleccionado en el octavo lugar en el Draft del 2013, considera que la oportunidad le llegó a través de la negociación con los Vaqueros de Dallas, aunque Austin espera que también le llegue la salud.Tener algo que demostrar no es algo nuevo para este jugador que mide 5’8 pies de estatura y juega como receptor, regresador de patadas y corredor.“Siempre he pensado que no he sido tratado bien, primero, porque siempre he sido de baja estatura”, dijo Austin.“Así que, esa sensación siempre va a estar allí independientemente de cualquier cosa. Aunque el año pasado fue un poco difícil con mi lesión, no tuve una buena oportunidad en aquel equipo”.Al principio, Austin no sabía realmente qué hacer con el trato el día del Draft, que le dio a Los Angeles una oportunidad de seleccionar en la sexta ronda.Mayormente había sido un espectador cuando los Carneros dieron por terminada una sequía de 12 años en playoffs en la primera temporada del entrenador Sean McVay, que está muy enfocado en la ofensiva.La primera conversación que tuvo Austin con Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros, le subió el ánimo, posteriormente les dijo a los reporteros que estaba a punto de recuperarse del daño que sufrió en los ligamentos de su muñeca izquierda.No ha faltado ningún día al campamento de entrenamiento, formando parte de un renovado grupo de receptores del mariscal Dak Prescott.Aunque jugó en los 16 partidos para los campeones del Oeste de la Conferencia Nacional, habiendo sido titular en nueve ocasiones, Austin logró sólo 13 atrapadas para 47 yardas.La mayoría de su trabajo fue como corredor, consiguiendo 59 acarreos, 270 yardas y una sola anotación.