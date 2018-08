Ciudad de México— Es cuestión de tiempo para que Ochoa se ponga a las órdenes de Carlo Ancelotti.Según medios en Italia, el portero mexicano tiene pie y medio en el equipo de San Paolo y será en las próximas horas cuando se anuncie el fichaje de Ochoa con el Nápoli.Lo único que detiene al canterano del América de jugar en la Serie A es su situación contractual y lo que ello implica en las negociaciones entre su actual equipo, el Standard de Lieja y su posible nuevo club.Durante el fin de semana, el cuadro napolitano habría hecho una oferta inicial para hacerse con los servicios de Ochoa durante un año en calidad de préstamo, pagando una suma cercana a los 500 mil euros, pero el equipo belga no puede aceptar dicha transacción, debido a que en un año vence el contrato del mexicano, por lo que el trato no les conviene.Además, el actual equipo de Ochoa habría pedido al Nápoli no cerrar el trato hasta después de disputar la ronda clasificatoria a la Champions League ante el Ajax.En un principio, la llegada de Ochoa a Nápoles se había descartado por la contratación de los porteros Alex Meret y Orestis Karnezis, provenientes del Udinese, pero luego de una severa lesión del primero, la puerta volvió a abrirse para el guardameta del Tri.En algún momento del mercado de fichajes, el Nápoli también descartó a Ochoa por el interés que tenían en el lateral colombiano Santiago Arias, quien finalmente recaló en el Atlético de Madrid, dejando la puerta abierta para la llegada del mexicano.Con el fichaje de Ochoa casi concretado, los clubes interesados tendrán que resolver en próximas horas la situación contractual de ‘Paco Memo’ para agilizar su traspaso, ya sea mediante la renovación del portero con el Standard para facilitar su llegada al Nápoli vía préstamo o con otras condiciones contractuales.Pide respetar su contratoEl entrenador del Standard de Lieja, Michel Preud’homme pidió la mañana de ayer que no se especule con la posible salida de Ochoa, pues el mexicano tiene contrato vigente con el equipo belga.“Ochoa está bajo contrato con este equipo, no hay acuerdo para una transferencia. Es fácil colgar cosas sin nada detrás. Podemos hablar de ello, pero hay que respetar su contrato”.Respecto a la eliminatoria de Champions League que tienen en puerta ante el Ajax, Preud’homme aseguró que “harán todo lo posible” por conseguir un resultado positivo.“Vamos a jugar nuestra suerte. Tenemos la suerte de jugar contra un buen equipo y los jugadores se han entrenado para sacar al Ajax de su zona de confort”, aseguró.

