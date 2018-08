A Ferretti le 'vale madre' Caixinha

Monterrey— Ricardo Ferretti no quiso opinar sobre las declaraciones que Pedro Caixinha hizo la semana pasada sobre él, ya que "le vale mad...".El director técnico de los felinos señaló que no va a responderle al portugués, porque sería darle importancia."Si me meto a contestar estas preguntas sería como dar importancia. He visto mucha gente que de repente las cosas le salen dos o tres veces bien y ya ustedes lo ponen como el mesías, el Pep Guardiola de nuestro futbol", expresó."¿Para qué entro en polémica? Cada quien habla lo que se le pegue la gana. La verdad, esta época de que uno habla y yo esté contestando, ya se me pasó"."¿A mí qué me importa?, me vale madre, la verdad. Ni sé por qué tocó el tema, ni tenía que meterse y él busca polémica conmigo, no va a encontrar, la verdad, que siga hablando. Yo me callo el hocico y a trabajar para resolver estos asuntos (juego de Tigres)".Sobre el altercado que tuvo Nahuel con Caixinha en el túnel del Estadio Azteca, el técnico felino fue claro: para que haya pleito, tienen que ser dos personas."¿Y qué es lo que le dijo Caixinha ahí (a Nahuel)? Investiga también, cab...", señaló el estratega.