Tiene 'Piojo' mano firme

Ciudad de México.- A Miguel Herrera no le tiembla la mano a la hora de las decisiones y sabe que la Copa MX es una vitrina para sus futbolistas.El estratega de las Águilas compartió antes de partir a Sinaloa, para su duelo de hoy en la Copa ante Dorados, que en el equipo nadie pesa más que otro, por lo que los lugares se tienen que ganar día con día.“Yo pongo a los que creo que tienen que iniciar pero afortunadamente tenemos una disputa deportiva por los puestos con 35 jugadores muy buenos y el que esté jugando bien va a estar.“Acá no se trata de respetar jerarquías, acá se trata de respetar a los jugadores, todos tienen una jerarquía diferente pero todos son jugadores importantes”, detalló.El técnico subrayó que la Copa es un torneo que el América quiere ganar ya que no han podido ni siquiera disputar la final.“Vamos con la idea de ganar, no vamos con otra, es una de las obligaciones. Es la idea (que se gane la Copa), trabajamos para eso”, finalizóPrepara Monterrey regreso de VangioniMonterrey, NL.- Los Rayados recuperarán a Leonel Vangioni para el partido de Copa si así lo decide el técnico Diego Alonso.Ayer en El Barrial, el jugador argentino trabajó al parejo del grupo luego de perderse los juegos ante Puebla en Copa y contra Querétaro en la Liga.Vangioni había presentado molestias físicas y el cuerpo técnico había decidido no arriesgarlo la semana pasada, pero ahora ya está listo para reaparecer.Montes entre algodonesEl que parece estar descartado para el partido de Copa, es el zaguero César Montes, quien ayer hizo sólo gimnasio y no entrenó al parejo del grupo.Los Rayados viajaron por la tarde rumbo a Mérida, en donde se concentrarán para enfrentar hoy a los Venados en la Copa MX.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.