A trote seguro

Anotador del segundo gol en el triunfo por 3-0 sobre Dorados Sinaloa el sábado anterior, Gabriel Hachen, mediocampista argentino de Bravos FC Juárez, afirmó que el propósito del equipo es no caerse, mantener el ritmo y la marcha que lleva hasta ahora en el Apertura 2018, justa que lidera con nueve unidades, producto de tres victorias consecutivas, en su mejor comienzo de campaña.“Ésa es la idea, mantenerse. Es un torneo corto, hay que tratar de no aflojarle porque se termina muy rápido y es muy importante que mantengamos este ritmo”, expuso.Hachen, quien se incorporó en este torneo a Bravos como refuerzo, afirmó que sí esperaba un arranque como el que vive el FC Juárez.“Sí, obvio. No creo que haya un equipo que no espera iniciar así, nosotros trabajamos para eso. Si bien, todavía hay muchas cosas que mejorar y que corregir, la verdad que estoy muy contento por este gran inicio. Espero que nos mantengamos y sigamos por este camino”, manifestó.La seguidilla de triunfos le brinda al grupo una confianza enorme para afrontar lo que viene en la campaña, destacó.“Esperemos seguir por el mismo camino y no caernos, que nos vamos a mantener siempre bien arriba y bien unidos y compitiendo a morir en todos los frentes”, aseguró.Gabriel, de 27 años y 1.66 metros, indicó que más allá del tanto que consiguió a los 38 minutos, juego a juego se siente más cómodo y más suelto dentro la cancha, al igual que ocurre con los Bravos.“El equipo creo que se vio así. Me parece que, a diferencia del primer partido inaugural, el equipo se vio con mucho más confianza, más sueltito, la verdad, dimos un gran espectáculo, creo que estamos encontrando el camino que queremos”, expuso.El futbolista sudamericano admitió que vencer y anotarle gol a Dorados le causó sentimientos encontrados.“Sí, porque es muy reciente mi salida de un club donde me sentí muy cómodo, donde me sentí como en casa, pero, bueno, hoy me toca defender a muerte la playera de Bravos y contento porque se sumó, porque el equipo se vio muy bien, así que bueno, esto queda al margen”, expuso.Este viernes 10, los Bravos visitarán a Mineros Zacatecas, ocupantes del quinto sitio en la tabla general con cuatro unidades, en duelo de la jornada cuatro.“Siempre digo lo mismo. Los rivales para mí son todos difíciles. Está muy pareja la liga hoy en día, así que, cada partido va a ser una final para nosotros”, afirmó.