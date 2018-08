Le roban el poder

Horas después de la eliminación de Indios de Ciudad Juárez en la primera fase de los playoffs, Juan Pedro Plascencia, jurisdiccional de la Zona Uno, rompió el silencio, señaló un contubernio entre el manager Marcelo Juárez y un inversionista, el cual, dijo, lo desplazó de sus funciones, generó inconformidades de los peloteros hacia el timonel y afectó en el ánimo y en el desempeño de la tribu en el terreno de juego.Plascencia Chávez comentó que cada año, en todos los conjuntos que participan en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza hay problemas internos, los cuales, hay que superar.Aunque Plascencia no se refirió al nombre del inversionista, publicaciones de algunos medios impresos de esta frontera señalan el de Óscar Montes, a quien también le conocen como ‘Don Boletón’ ya que es uno de los socios de dicha empresa que se dedica a la expedición de boletos para diversos eventos en el estado.El Diario de Juárez intentó hablar con Francisco Javier Fierro, presidente de la Asociación y Liga Estatal de Chihuahua, para conocer su versión sobre estos hechos que a todas luces violentaron la convocatoria de la Liga Estatal y atentaron contra los intereses que confieren tanto a su cargo como el de los jurisdiccionales, pero no respondió a las llamadas telfónicas.Una fuente al interior del equipo de quien se omite su nombre por lo delicado y relevancia del tema, informó a El Diario que Francisco Javier Fierro siempre tuvo el conocimiento de lo que pasaba al interior de los Indios.“Es mucho tiempo el que duramos juntos y siempre hay roces. En esta ocasión, sí, efectivamente hubo una situación donde, como sabemos, también cada año, los equipos y en todas las administraciones siempre hay un inversionista fuerte en la cuestión de la temporada”, expuso.Comentó que paulatinamente, en el desarrollo de la campaña ‘Roberto Cadena Velázquez’, Juárez tuvo mayor contacto con él y después de la jornada ocho contra Dorados de Chihuahua, se dio el rompimiento, el punto de quiebre entre el manejador y este inversionista (Montes).“De tal suerte que me desplazaron un poquito ahí de las decisiones deportivas. El manager empezó a tomar el control de las decisiones deportivas en el equipo, de las cuestiones deportivas, las decisiones con los jugadores. Todo el trato de directiva con el jugador, básicamente lo veía el manager con los jugadores”, manifestó.Indicó que a raíz que Juárez tomó el control junto a Montes en el manejo administrativo, dejó de tomar determinaciones.“No tenía injerencia en ninguna decisión del equipo, no podía yo decidir algún movimiento de los jugadores, alguna baja, alguna alta. Empezó a tener un papel más como directivo Marcelo y como entrenador, empezó a tener un doble papel y esto obviamente merma también en el desempeño ahí, en el campo”, expuso.Recalcó que la necesidad de contar con un patrocinador fuerte en el beisbol estatal para solventar los gastos de la temporada, no es nada nuevo.“Aquí el problema es que ya había una injerencia directa del manager –Juárez– con el patrocinador y ellos son los que dirigían el equipo, controlaban Indios”, expuso.Descartó que al inicio de su gestión dicha persona haya fungido como el poseedor del ‘poder tras el trono’.“No era así, poco a poco se empezaron a dar las cosas así, a raíz de que el manejador empezó a tener más contacto directamente con él y fue como a mí se me fue desplazando. Obviamente uno por mantener la cuestión deportiva en paz y la armonía sacrifica este tipo de cosas”, apuntó.Plascencia comentó que en las últimas dos series de la campaña regular, Juárez le envió una información en la que le prohibió presentarse a las prácticas del equipo.El exprimera base de Indios, quien en diciembre anterior, fue designado jurisdiccional por la Liga Estatal de Beisbol y apareció como cabeza de la administración de la Nueva Era, afirmó que esta situación generó malestar entre los beisbolistas.“Los jugadores empezaron a tener ahí ciertas inconformidades con esta situación y con el manager y así terminó la temporada en la cuestión de la relación con los jugadores y Marcelo”, mencionó.Plascencia, se reunió ayer en el Estadio ‘Juárez Vive’ con los jugadores de Indios –quienes recibieron el último pago de la campaña, recortado en su cheque por el cobro de las Indio Cards que, en un inicio, la directiva les había otorgado–, les comentó que la vida sigue, pues es sólo una temporada que termina, agradeció su apoyo y deseó contar con ellos en el equipo el año que entra.En lo deportivo, enfatizó que con todo esto no justifica la derrota ante los Mineros de Parral tres juegos a uno, en la primera ronda de los playoffs.“No estoy justificando ninguna derrota, para nada, adquiero y asumo la responsabilidad. Indios perdió en el terreno de juego y así es, esto no es ninguna justificación”, expuso.Sin hacer planes a futuro, ni a corto ni a largo plazo comentó que por ahora afronta este hecho y con tristeza trata de asimilar la derrota del equipo que él armó y se quedó en el camino.