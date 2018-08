Bills: canje con Cafés por Coleman, apuesta de bajo riesgo

Pittsford, Nueva York.- El gerente general de los Bills, Brandon Beane, describió el canje con el que adquirió al receptor Corey Coleman, de Cleveland, como una apuesta de bajo riesgo en un intento por mejorar la situación de Buffalo en esa posición.Beane dijo estar consciente de los problemas que tuvo Coleman durante sus dos campañas con los Cafés y espera que el exseleccionado en primera ronda del Draft saque provecho de un nuevo inicio en Buffalo. Beane habló ayer por la mañana, menos de 12 horas después de que los Bills cedieran una selección de séptima ronda del Draft de 2020 por el receptor, veloz pero propenso a sufrir lesiones.Coleman se dirigía a las instalaciones del campamento de pretemporada de los Bills y deberá aprobar los exámenes de estado físico. Se espera que tenga su primer entrenamiento con el equipo hoy, si bien se desconoce si jugará el jueves en el primer duelo de pretemporada de Buffalo, ante Carolina.El período de Coleman en Cleveland llegó a su fin bajo el mando del nuevo gerente general John Dorsey. Los Cafés eligieron a la estrella de Baylor en la 15ta selección general del Draft de 2016.El receptor sólo participó en 19 juegos debido a lesiones, y con el tiempo se convirtió en un símbolo de la disfunción en general del régimen anterior en Cleveland.Su tiempo con los Cafés será recordado más que nada por el pase que no pudo atrapar cerca del final del partido ante los Acereros, en el último encuentro de la temporada regular en Pittsburgh que selló el fin de una temporada de los Cafés de marca de 0-16.“Estoy seguro que él no está contento sobre la jugada que mencionan. Estoy seguro que él desearía haber jugado todos los 16 partidos en ambas temporadas”, afirmó Beane.Sin embargo, Coleman también se metió en problemas fuera del emparrillado.Fue mencionado en un reporte de la Policía sobre una presunta agresión a mano armada el año pasado. También fue enviado a casa en la visita de los Cafés a los Texanos de Houston por violar un toque de queda impuesto mientras se encontraba lesionado.Coleman atrapó 56 pases para 718 yardas y cinco touchdowns con los Cafés, que siguen en busca de un receptor.Los Bills no cuentan con suficientes receptores de calidad detrás del titular Kelvin Benjamin. Buffalo contrató a Jeremy Kerley en la agencia libre y también seleccionó en el Draft a Ray-Ray McCloud y Austin Proehl.

