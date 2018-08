Guadalajara, Jalisco.- En Chivas ya tienen cuentas claras.El vicepresidente del Rebaño, Amaury Vergara, aseguró en una entrevista radiofónica que de los adeudos a los futbolistas de Chivas están prácticamente saldados y prometió que es una situación que no se repetirá.“(Están) Prácticamente superados, estamos sólidos, tenemos un contingente de jugadores que estamos por resolver pero estamos confiados en que pronto estaremos al corriente”, aseguró el también director de Grupo Omnilife, quien indicó que esta temporada no habrá situaciones parecidas a lo vivido la temporada pasada, donde jugadores y cuerpo técnico reclamaron públicamente los adeudos de la directiva rojiblanca.“Su pago está saldado, aprendimos la lección, creo que fue un aprendizaje importante para la directiva, nunca nos va a volver a suceder”.Al ser cuestionado por la designación de José Luis Higuera como director general del Club Guadalajara, Amaury Vergara reafirmó su confianza en él y aprovechó para aclarar la situación de Higuera al interior del grupo.“Estamos dando la oportunidad de que demuestre sus tres años de experiencia en el grupo y concentrándolo en la parte de Chivas, donde creemos que podemos potenciar el éxito. Creemos que es el adecuado. Tiene la responsabilidad de responder y cumplir con las expectativas de la afición. También es cierto que muchos errores que se le adjudican han sido de la directiva en general, no necesariamente de él”, comentó, “aquí sabremos si es una persona que viene a agregar más de lo que ya ha agregado”.Respecto al próximo director deportivo, el vicepresidente de las Chivas indicó que, tras la salida de Francisco Gabriel de Anda, aún no han encontrado un perfil que se adapte a las necesidades del equipo tapatío.“La realidad es que estamos con un perfil complicado que requiere carácter y experiencia. No sólo en el futbol sino con los medios de comunicación. Todavía no encontramos ese perfil, seguimos sin director deportivo”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.