Hace Tri femenil historia en Mundial

Ciudad de México- La Selección Femenil hizo historia al vencer 3-2 a su similar de Brasil en el arranque de las acciones del Mundial Sub 20, que tiene lugar en Francia.Esta fue la primera vez que el Tri doblegó a las brasileñas en un encuentro oficial, ya que en el 2008 y en el 2002, el conjunto nacional resultó goleado.México inicio con un gol de vestidor al sorprender a las brasileñas con una anotación de la delantera de Tigres Femenil, Katty Martínez, quien aprovechó un pase de Jimena López para entrar a velocidad al área penal, donde se quitó a la portera para anotar sin problemas.Sólo que la verdeamarela no se dejó amedrentar y respondió rápidamente al 5', por conducto de Kerolin, quien dejó sin oportunidad a la portera Emily Alvarado.Esta anotación cayó mal en el ánimo de la escuadra nacional, quien comenzó a perder balones y cedió el control del partido al conjunto sudamericano.Al 16', apareció nuevamente Kerolin para darle la vuelta al marcador y poner el 2-1 con una excelente definición clavando el esférico en el ángulo superior derecho, luego de un servicio de Victoria.El descanso de medio tiempo le vino de maravilla a la escuadra dirigida por Christopher Cuéllar, ya que ajustaron posiciones y el Tri pronto encontró el empate.Al 50', Jacqueline Ovalle, también jugadora de Tigers Femenil, prendió el balón para poner el 2-2 al ángulo superior izquierdo.Y totalmente inspirada, Ovalle volvió a hacerse presente en el marcador pata darle la vuelta y anotar al 62' el 3-2.México aguantó la embestida de la canarinha y mantuvo el orden para tener a raya a las rivales.En el tiempo de compensación, se marcó penal el contra del Tricolor y cuando se pensaba que llegaría el empate, Victoria falló desde los once pasos, haciendo que estallara el júbilo de parte del cuadro nacional.El siguiente encuentro será ante Corea el 8 de agosto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.