Sorprende Cooks

Irvine, California— El entrenador de los Carneros de Los Ángeles, Sean McVay, subió el volumen y los ánimos de su primera unidad ofensiva cuando hizo estallar la acostumbrada banda sonora de música de rap que ambienta el campamento de entrenamiento al repasar una serie de improvisados ejercicios.Pero no fue suficiente para silenciar a los titulares, luego que el receptor abierto Brandin Cooks se hizo escuchar con una serie de impresionantes capturas.“Hizo un gran trabajo hoy, y ha hecho eso durante el transcurso de toda su carrera”, dijo McVay. “Brandin es un jugador muy emocionante de ver. Me ha sorprendido mucho lo rápido que ha logrado aprender nuestro sistema, apoderándose de la ofensiva, y sólo salir al campo a hacer grandes jugadas.”Algunos de los momentos más destacados incluyeron una captura en ruta en medio del tráfico de jugadores y luego ejecutando otra disputada captura de salto en la próxima jugada durante un período de entrenamiento con el equipo, demostrando con ello por qué los Carneros hicieron un intercambio para adquirirlo a él en abril, luego ofreciéndole al exdestacado jugador de Oregon State una extensión de contrato por cinco años el mes pasado.Con un nuevo contrato en mano, Cooks se siente libre de dar todo de sí al comenzar su quinta temporada.“Sé que muchos jugadores sienten lo mismo cuando reciben una extensión, es entonces el momento de trabajar aún más duro cuando sabe uno que cuenta con esa seguridad, por lo que está uno dispuesto a darlo todo debido a que se tiene a todo el equipo creyendo en las grandes expectativas de lo que puede uno lograr”, dijo Cooks, quien acumuló 65 recepciones por mil 82 yardas y siete touchdowns para Nueva Inglaterra la temporada pasada.Cooks ha acumulado por lo menos mil yardas en la recepción y siete recepciones de anotación en cada una de las tres últimas temporadas, y sus hazañas en la práctica han justificado la creencia de McVay de que Cooks será una amenaza de mayor peso, al mismo tiempo que complementará a los titulares Robert Woods y Cooper Kupp. Sin embargo, Kupp cree que uno de los aspectos de las habilidades de Cooks tendrá un mayor impacto en cómo las defensas opositoras jugarán contra los Carneros.“La señal más visible de alguien tan rápido es cuando captura un profundo pase, pero uno no ve cómo eso tiene una influencia en las cosas que están por debajo que ayudan a despejar las zonas para que nuestros jugadores queden abiertos”, dijo Kupp. "Tomando en cuenta la amenaza que es él, la manera en que los corredores tendrán que enfrentarlo, es una enorme ventaja para nosotros. Sólo tenemos que asegurarnos de hacer nuestro trabajo.”

