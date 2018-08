Dejan ir las Chivas la victoria

Toluca— A pesar de conseguir su primer punto del Clausura 2018, las Chivas se fueron con un sabor amargo de Toluca.Guadalajara dejó escapar la ventaja y no aprovechó el jugar con uno más desde el minuto 76 para terminar igualando 2-2 con los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio, donde la escuadra rojiblanca no gana hace más de 7 años.El equipo mexiquense sufrió la expulsión del portero Alfredo Talavera por insultar al silbante César Ramos, tras una jugada en el cual le anularon al Rebaño un gol por fuera de juego, aunque los visitantes ya no pudieron sacar rédito de la superioridad numérica.Las dirigidos por José Cardozo tardaron en meterse al partido y muy temprano ya estaban abajo en el marcador.Al 4', los jugadores rojiblancos le permitieron a Rubens Sambueza conducir la esférica desde su propio campo hasta el área rival, donde puso un servicio al espacio para Alexis Vega, quien le ganó la espalda a Jair Pereira y recortó al portero Raúl Gudiño para firmar el 1-0.La Chivas sintieron el golpe y despertaron. De a poco, el conjunto tapatío se hizo de la posesión de la pelota y comenzó a generar las mejores ocasiones de gol.Antes del descanso, Gael Sandoval hizo un gran jugada individual que culminó con un disparo al poste, pero Ángel Zaldívar estuvo atento al rebote y empujó la esférica para hacer el tanto del empate momentáneo, en el 43'.Las Chivas mantuvieron el ritmo al arranque del complemento y le dieron la vuelta otra vez por conducto de Zaldívar, quien anticipó a Osvaldo González y remató de cabeza a centro de Isaac Brizuela, al 51'.Sólo que Toluca reaccionó a tiempo y Luis Ángel Mendoza firmó el que sería el 2-2 definitivo, al 69', cuando cerró la pinza tras un servicio de Cristian Borja.Después, Zaldívar pudo vestirse de héroe, pero dejó ir tres chances importantes.Orbelín Pineda fue expulsado en un conato de bronca registrado en tiempo de reposición.Guadalajara recibirá la siguiente jornada a Santos, mientras que Toluca visitará a Tigres.

