Se disculpa EA por borrar a 'Kaep'

Ciudad de México— La empresa EA se disculpó por eliminar una mención al expasador de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, de una de las canciones del soundtrack del videojuego Madden 19, según informó el sitio especializado IGN Latinoamérica.La canción “Big Bank” es una de las 31 melodías que conforman el soundtrack de la nueva entrega de Madden.El verso original que menciona el intérprete Big Sean en la canción dice: “todos ustedes son iguales, yo soy más como Colin Kaepernick”.Kaepernick es una controvertida figura en el futbol americano y en la política por haber iniciado las protestas de los jugadores en contra de la brutalidad policiaca en 2016, hincándose durante la interpretación del himno de EU, cuando jugaba para los 49ers.Tras su protesta, otros jugadores empezaron a hincarse, lo que indignó a la población conservadora y al presidente Donald Trump.Después de ser dado de baja por el equipo al término de aquella temporada, Kaepernick se convirtió en agente libre y demandó a la NFL y a sus 32 equipos por colusión (confabularse) para no contratarlo.Un usuario de Twitter notó que EA también removió todo rastro del jugador del Madden 18.Big Sean publicó en Twitter unas palabras de apoyo hacia Kaepernick.“Es decepcionante que @NFL & @EA hayan borrado el nombre de @Kaepernick7 de mi verso en Big Bank para Madden 19, como si fuera una palabra ofensiva”, dijo.“Él no es una maldición, es un regalo. Nadie dentro de mi equipo aprueba esto”, añadió.“¡Mucho amor, hermano! Gracias por cuidarme las espaldas”, contestó Kaepernick.“Cometimos un error desafortunado con nuestro soundtrack de Madden NFL. Miembros del equipo no entendieron el hecho de que el no contar con los derechos de Colin Kaepernick en el juego, no afecta el soundtrack. Nos equivocamos, y la edición nunca debió de haber ocurrido. Lo haremos bien, con una actualización que se liberará el 6 de agosto e incluirá la referencia otra vez. No quisimos faltarle al respeto a nadie, y nos disculpamos con Colin, YG y Big Sean, con la NFL, y con todos nuestros fanáticos por este error”, señala la respuesta.

