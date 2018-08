Destaca paseña en Mundial Sub-20

En el Premundial Sub 17, en Montego Bay, Jamaica, la portera Emily Alvarado contribuyó al título para México sobre Canadá, por primera vez, en una justa femenina de Concacaf, sin importar la categoría, en noviembre del 2013.Alvarado repitió la proeza en enero anterior, en el Premundial Sub 20, en Couva, Trinidad y Tobago, donde el Tri venció en penales a Estados Unidos y se alzó con su primera corona del área –Concacaf–, en Menores de 20 años.Emily vivió ayer otra ‘primera vez’ con el tricolor, un histórico y dramático triunfo con remontada sobre Brasil en la Copa Mundial Sub 20, en Dinan-Léhon, Francia, por marcador de tres goles a dos.Al minuto 71, Kerolin Nicoli, autora de las dos anotaciones sudamericanas, estrelló su disparo en la base del poste derecho, el rebote le volvió a caer, pero Alvarado, quien realizó atajadas importantes en ese lapso del partido, rechazó su segundo tiro en una valiente salida a los pies de la delantera.En tiempo de compensación, Brasil tuvo el empate en un penal de último segundo que Victoria estrelló en el larguero y así terminó el partido.Antes del final de la primera mitad, con el equipo verde y amarillo adelante dos goles a uno, Emily, de notable actuación, evitó que la ventaja brasileña fuera mayor y mantuvo al equipo mexicano en la pelea.La escuadra tricolor pegó primero en el encuentro, a los tres minutos, Katty Martínez recibió un pase filtrado a profundidad, sacó a la portera y marcó el tanto de la ventaja mexicana.El gusto le duró muy poco a México y a los seis minutos, Nicoli aprovechó un error de la zaga azteca, bajó una pelota y ante la salida de Alvarado tocó al fondo de la portería e igualó el partido.A los 17 minutos, Nicoli dejó sin oportunidad a Emily con un disparo con la parte interna del pie derecho que colocó en el ángulo superior de la meta nacional.Figura del partido, Jaqueline Ovalle emparejó las acciones al 51 con un zurdazo que terminó en el ángulo izquierdo.Once minutos después, Ovalle empujó el esférico al fondo de las redes brasileñas, a la postre, le dio el triunfo al tricolor que sumó sus primeros tres puntos en la justa, en el Grupo B.Este miércoles ocho, a las 8:30 horas, México enfrentará a Corea del Norte.

