Bravos, inicio histórico

Guía de los Bravos, líderes invictos en el Ascenso MX con nueve puntos, escuadra que vive el mejor inicio de campaña en su historia en la ‘división de plata’, con tres victorias en igual cantidad de juegos disputados, Gabriel Caballero, timonel del FC Juárez, comentó que nunca proyectó un arranque así y la premisa siempre fue jugar bien y ganar.“El presupuesto no. El presupuesto nunca, no sabemos lo que puede pasar. Lo que sí pensamos es en cada partido y cuando empezó el campeonato contra Alebrijes, pensamos en ganar los tres puntos”, manifestó.“Entonces, decir si hoy íbamos a tener nueve puntos o no, creo que es parte de lo que se tiene, que se va desarrollando con el correr de los partidos, pero siempre, en un inicio, lo que uno piensa es en ganar y en jugar bien. Siempre que juguemos bien vamos a estar más cerca de ganar que de perder, entonces, la intención es ésa”, expuso.Contento por el desempeño de los futbolistas, por el triunfo, por la suma de tres puntos más, así como por la solvencia defensiva y por la creación o alternativas de la mitad de campo hacia adelante que crean los Bravos, Caballero Shicker destacó que los jugadores han captado rápido su idea.“Si bien hubo un cambio de lo que se hacía antes a como se hace ahora, los jugadores lo han captado y lo intentan hacer como nosotros queremos y todavía va a seguir faltando mejorar, en aspectos, pero cada vez se van conociendo más, se van entendiendo más y eso, a mí, me simplifica las cosas porque tienen calidad”, subrayó.Caballero habló de la asistencia al estadio olímpico Benito Juárez que lució una buena entrada –calculada en más de 10 mil aficionados–, como en torneos atrás no se veía, en juegos de temporada regular.“Por supuesto que me gustó. Hoy –sábado– vi a la gente muy ‘enganchada’. Vi más gente que la última vez, no sé qué cantidad de público hubo, pero, creo que hoy –sábado–, según por lo que me dicen, también hace meses que no disfrutaban de un partido o que no estuvieran tranquilos en un partido como el de hoy –sábado–”, manifestó.Los Bravos visitarán este viernes a las 18:00 horas a Mineros Zacatecas.