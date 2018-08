Fracaso confirmado

El beisbol fue justo con los Indios de Ciudad Juárez, quienes esperaban ganar fuera del campo el inmerecido premio de avanzar a la segunda fase de los playoffs en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, pero los Dorados de Chihuahua dijeron otra cosa y los teporacas se quedaron en la orilla, con deseos de un milagro que no se produjo.La espera resultó desgastante y dramática para los seguidores de la tribu en la jornada dominical.Entrada la tarde, los Algodoneros de Delicias consumaron la primera parte del ‘flaco favor’ a Ciudad Juárez con una derrota por blanqueada de 3-0 sobre los Rojos de Jiménez, en el quinto y definitivo duelo de la serie que ganaron 3-2.Por la noche, al filo de las 20:30 horas, en el Estadio Alonso Ronquillo, en Camargo, Chihuahua, el pitcher derecho Felipe Hernández se fajó como los buenos.Con dos outs en la pizarra, el score 9-8 favorable a la ‘División del Norte’ y Héctor ‘Chino’ Cano en la intermedia con la carrera del empate para los Mazorqueros, Hernández ponchó a José Armando Roacho y logró el out 27.Así, se consumó la eliminación de los Indios en la primera fase de playoffs, quienes una vez más perdieron en el terreno de juego en postemporada ante su ‘coco’, los Mineros de Parral.De paso, los sueños de gloria y grandeza construidos sobre castillos de arena por la Zona Uno, se vinieron abajo en la publicitada Nueva Era, conocida ahora en los memes como ‘La Nueva Gran Estafa’.Ni el jurisdiccional Juan Pedro Plascencia, ni el manager Marcelo Juárez, mucho menos los jugadores, pudieron con el paquete, en una administración marcada por el divisionismo interno y la indisciplina de algunos peloteros.Irremediablemente, la espera de 18 largos años por el ansiado y anhelado título estatal se extenderá doce meses más, al menos, muy a pesar de los verdaderos aficionados del equipo que en redes sociales exigen cambios de raíz, de fondo y no de forma en el beisbol de la Zona Uno.Con estos resultados, los equipos calificados en el orden del uno al seis son: Algodoneros Delicias, Mineros Parral, Dorados Chihuahua, Faraones Nuevo Casas Grandes, Manzaneros Cuauhtémoc y Mazorqueros Camargo.Las series a celebrarse a partir del viernes 10 del mes en curso son Algodoneros contra Mazorqueros, Mineros versus Manzaneros y Dorados frente a Faraones Nuevo Casas Grandes, a ganar cuatro de siete juegos.Los Indios de Juárez y Rojos de Jiménez seguirán desde casa estos duelos.

