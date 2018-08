Esperan Indios hoy un 'milagro al cuadrado

Veladoras encendidas, plegarias y oídos atentos tendrán peloteros, directivos y aficionados de Indios de Ciudad Juárez, quienes esperan que esta tarde –a partir de las 16:00 horas– los Mazorqueros de Camargo y Algodoneros de Delicias derroten en el quinto y definitivo juego de sus series a Dorados de Chihuahua y Rojos de Jiménez, respectivamente.Un triunfo de la novena camarguense a costa de la ‘División del Norte’ le daría a los indígenas el boleto a la segunda fase de playoffs como segundo mejor perdedor y los colocaría en la sexta y última posición, es decir, entrarían de ‘panzazo’.Luego de perder la serie ante su némesis, los Mineros de Parral, en cuatro juegos (4-2, 3-13, 5-8 y 5-9), los Indios dependen de los Mazorqueros, pues los Algodoneros de Delicias –al igual que los líderes Manzaneros Cuauhtémoc– ya están en la segunda fase de los playoffs, gracias al subliderato que consiguieron en la campaña regular, de acuerdo con la convocatoria de la justa.Para aclarar un poco el embrollo que es este sistema de competencia, la Liga Estatal de Beisbol publicó en su página de Facebook una serie de combinaciones posibles para definir los nombres de los seis equipos calificados y el orden en el que competirán en la citada etapa dos de playoffs.Escenarios…— Si ganan Delicias y Camargo1 Delicias Vs. 6 Cd. Juárez2 Parral Vs. 5 Cuauhtémoc3 Camargo Vs. 4 Casas Grandes— Si ganan Delicias y Chihuahua1 Delicias Vs. 6 Camargo2 Parral Vs. 5 Cuauhtémoc3 Chihuahua Vs. 4 Casas Grandes— Si ganan Jiménez y Camargo1 Parral Vs. 6 Delicias2 Camargo Vs. 5 Cuauhtémoc3 Jiménez Vs. 4 Casas GrandesSi ganan Jiménez y Chihuahua1 Parral Vs. 6 Delicias2 Jiménez Vs. 5 Cuauhtémoc3 Chihuahua Vs. 4 Casas Grandes