Alza Porto la Supercopa

Aveiro, Portugal.- El Porto conquistó su primer título de la temporada al quedarse con la Supercopa de Portugal, luego de vencer 3-1 al Desportivo Aves.Los Dragones contaron con la participación de Héctor Herrera y Jesús Corona, quien se hizo presente en el marcador con un gol ya en el cierre del encuentro.“Este club está habituado y listo para ganar títulos. Mostramos que somos fuertes, que estamos unidos y que somos una familia”, expresó Herrera al terminar el partidoLos blanquiazules se fueron abajo en el marcador debido a un tanto de Claudio Falcao al minuto 14, pero la ventaja les duró hasta el 25’ debido a una anotación de Yacine Brahimi.Ya para el complemento, el Porto se hizo del triunfo con los goles de Maxi Pereira (67’) y el “Tecatito” (84’), quien fue amonestado por quitarse la playera en la celebración.“Cuando recibí la pelota pensé en mi familia, ellos me dicen siempre: tienes que patear a la portería, sólo recibí y pateé”, comentó Corona tras la coronación.Sólo piensa en el PortoComo capitán del Porto, Héctor Herrera quiere poner el ejemplo y no se distrae en el supuesto interés de otros equipos por él, entre ellos la Roma.“Mi cabeza está aquí, mi concentración está en el Porto. No debemos distraernos y apartarnos de este objetivo (de la final). Yo, como capitán, tengo que poner el ejemplo, y es eso lo que intento hacer día tras día”, destacó Herrera previo al duelo de ayer.“Es importante para nosotros ganar y comenzar el año con un título, sería positivo para lo que viene del torneo. Estamos motivados para ganar esta Supercopa y queremos demostrar dentro del campo que somos los mejores”.

