Ciudad de México— Cruz Azul firmó su mejor inicio en torneos cortos de los últimos 12 años, tras vencer 1-0 a Tigres, y ligar 3 triunfos al arranque de este Apertura 2018.A La Máquina le bastó un gol de Roberto Alvarado, al 67', para sumar nueve puntos en este campeonato, lo que no vivía desde el Apertura 2006.El "Piojo" Alvarado le demostró a Ricardo Ferretti, técnico de los felinos, que se puede jugar jóvenes, y no desaprovechó su ingreso al 60', cuando el DT celeste Pedro Caixinha decidió arriesgar sacando a su tercer contención, Javier Salas.El joven de 19 años aprovechó una asistencia de Elías Hernández, quien tomó un pase equivocado de Jorge Torres Nilo, para acelerar, recortar a un rival y esperar a que Alvarado pasara, quien sacó potente disparo que no pudo detener Nahuel Guzmán.Hasta entonces, el cotejo había ofrecido pocas emociones, con unos felinos que arriesgaron poco, y unos celestes que no hallaban la manera de llegar.Si acaso un remate de Adrián Aldrete que pasó apenas a un lado, al 53', o una pared que Rafael Baca no alcanzó a cerrar dentro del área, al 30'.Los felinos buscaron despertar pero carecieron de idea y el equipo del "Tuca" se topó además con el camión que echó detrás Caixinha, al prescindir de Martín Cauteruccio y Elías Hernández para meter a Igor Lichnovsky y José Madueña.Cruz Azul presume marcha perfecta e invicta y hasta le envió un mensaje al América, el otro local del Estadio Azteca, pues Tigres, en sus últimas 5 visitas, sumaba 3 triunfos y 2 empates en el Coloso de Santa Úrsula a costa de las Águilas.

