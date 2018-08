Sorprende Álvarez

Atlantic City, Nueva Jersey.- Eleider Álvarez derribó a Sergey Kovalev en tres ocasiones en un brutal séptimo round y ganó el campeonato de las 175 libras por nocaut en el Hard Rock Hotel y Casino anoche.Álvarez puso su récord en 24-0 y corrió alrededor del ring mientras que Kovalev se tambaleaba de regreso a su esquina. Ávalrez consiguió el nocaut a los 2:45 minutos del séptimo round ante una enardecida multitud de 5 mil 642 espectadores que abarrotaron la Arena Etess.Álvarez ganó los títulos semipesados de la OMB y le puso fin al reinado de Kovalev para llegar a la cima de la división. Álvarez, quien fue en una ocasión sometido a una cirugía en su mano derecha, encontró el poder en dicha mano para derribar a Kovalev con un derechazo con el que lo envió a la lona.El colombiano Álvarez siguió atacando a Kovalev después de que éste lograra levantarse antes de que terminara el conteo hasta 10 y luego lo noqueó dos veces más al final de la pelea.“Fue un combo de dos golpes que he perfeccionado durante toda mi carrera, y fue en eso en lo que trabajamos durante el campamento”, dijo Álvarez. “Siempre he practicado esa técnica en el campamento y pensamos que podría funcionar en esta ocasión”.Esta fue la primera pelea de programación estelar en Atlantic City en cuatro años.Dmitry Bivol superó en puntaje por unanimidad a Isaac Chilemba para retener la versión del título de las 175 libras de la AMB.Existía la esperanza de que Kovalev se enfrentara a Bivol en un combate de unificación quizás posteriormente este mismo año.Pero fue Álvarez a quien le tocó pelear con Kovalev, quien no ha peleado como solía hacerlo tras dos derrotas consecutivas ante Andre Ward, tras lo cual tuvo que posponer sus planes. Su tercer derribo dejó a Kovalev a gatas y se quedó sentado sin moverse sobre la lona, mientras Álvarez brincaba sobre las cuerdas en su propia esquina para celebrar su victoria.“Quería demostrar que podía mantenerme fuerte y hacer cosas buenas”, dijo Álvarez. “Sus golpes no fueron tan duros como al principio de la pelea”.

