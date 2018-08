Mejor que nunca

En el mejor inicio de temporada en siete torneos cortos en el Ascenso MX, los Bravos FC Juárez golearon anoche 3-0 a Dorados Sinaloa, lograron su tercera victoria consecutiva, mantuvieron el invicto y con nueve puntos lideran en solitario la tabla de posiciones en el Apertura 2018.Ante una entrada que rebasó los 10 mil aficionados en el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos fueron al frente y al minuto dos fabricaron la primera llegada de gol en una combinación por banda izquierda entre Eder Borelli y Lucas da Silva.Da Silva centró a Rodrigo Prieto, quien cerró la pinza y remató por un lado.Frente a unos Dorados Sinaloa que no tienen la misma calidad en su plantilla como en la época en la que eran dirigidos por Gabriel Caballero, -hoy estratega del FC Juárez-, los Bravos mantuvieron la posesión de la pelota e insistieron a la ofensiva, mientras los sinaloenses cometieron repetidas faltas ante la complacencia del árbitro central Aldo Cano.Bajo esta tónica, al minuto 14, Mauro Fernández, ingresó al área por el costado derecho, recortó hacia al centro, disparó con pierna izquierda a primer palo y batió al portero Gaspar Servio para el gol de la ventaja fronteriza, hasta ahora, el más rápido en la campaña.En la recta final del primer tiempo, la zaga bravía se batió en serio, evitó la igualada en un contragolpe de Dorados y, cinco minutos después, al 38, Gabriel Hachen aumentó la ventaja juarense con un remate a boca de jarro dentro del área a centro de Fernández, para el 2-0 parcial, en una jugada que Rodrigo Prieto inició en tres cuartos de cancha con un toque hacia el ‘Rayo’.Hachen, ex jugador del ‘Gran Pez’, no festejó su primera anotación con la playera de Ciudad Juárez.En el segundo tiempo, con el control de las acciones y un adversario que no ofreció mayor resistencia, el FC Juárez fue por el tercer tanto y lo buscó con llegadas a velocidad del argentino Fernández y en jugadas a pelota parada.Los Bravos asestaron el tercer y definitivo golpe a los Dorados a los 76 minutos, en una acción en la que Hachen taladró la defensa por el sector izquierdo, cedió hacia atrás a Da Silva quien pateó el balón y lo colocó en el ángulo superior izquierdo de la puerta de Servio.El gol de Bravos que liquidó a los Dorados, cayó en la siguiente jugada al cobro de una falta de parte de Jesús Escoboza que se estrelló en el travesaño de la meta defendida por Enrique Palos.Antes del silbatazo final, Leandro Carrijo tuvo dos opciones para marcar el cuarto tanto, pero no las aprovechó.

