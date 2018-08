Vaqueros establecen roles de receptores

Oxnard, California.- Allen Hurns no está seguro cuándo o si acaso se establecerán más roles específicos para los receptores de los Vaqueros de Dallas en la primera temporada del equipo sin Dez Bryant.El coordinador ofensivo Scott Linehan dijo que se trata más bien de “cuándo” que del “si acaso”.“Por el momento seguro ustedes han notado que estamos haciendo muchos movimientos de jugadores”, dijo Linehan a una semana de que comenzara el campamento de entrenamiento en California. “Eso es algo positivo, especialmente ahora. Pero lo que se tiene que mejorar parece estar bien, cuando llegue el momento de la verdad, seguro contaremos con ese jugador que estará más que listo para realizar cualquier tipo de jugada”.“Estamos progresando. Pero debemos progresar con rapidez”, dijo.Los Vaqueros no cuentan con un receptor número uno después de que despidieran a Bryant, el líder de la franquicia en recepciones de anotación, tras un recorte de costos que se realizó durante la temporada baja. Cole Beasley, con 53 touchdowns menos de carrera (20), es el jugador que más destaca en el cuadro de receptores de Dallas, el cual se compone de algunos remanentes, recién llegados y novatos que no tienen la experiencia ni la habilidad de Bryant.Antes de ausentarse de un par de prácticas con un ligero problema en una pierna, Hurns, de 6 pies con una pulgada de estatura, conformaba un trío de receptores del primer equipo al lado del novato Tavon Austin y Beasley. Austin y Beasley, ambos enlistados en 5-8, trabajan con mayor frecuencia juntos en el campo.“Yo prefiero verlos como dos de los más rápidos jugadores”, dijo el entrenador de receptores Sanjay Lal cuando se le preguntó sobre tener a estos dos jugadores el mismo tiempo en el campo. “Sí, creo que eso es una ventaja”.Hurns pasó la mayor parte de sus cuatro temporadas con Jacksonville como receptor interno, pero dijo que su mejor año –la única temporada en la que acumuló hasta mil yardas entre una docena de receptores con los que Vaqueros trabajaron en el campamento– tuvo lugar cuando pasó más tiempo como receptor externo.Austin, adquirido en un intercambio con los Carneros de Los Angeles tras cinco decepcionantes temporadas como el octavo seleccionado del Draft del 2013, tuvo por lo menos la misma cantidad de acarreos y capturas en tres ocasiones en esos cinco años. Por lo que no cabe duda de que seguro esté presente en las formaciones. Pero probablemente no sea el único que tenga una participación.“Lo más importante para nosotros, es que todos necesitamos conocer las tres posiciones y tener la confianza en que podremos hacer los que nos toque hacer”, dijo Hurns. “Por el momento nadie tiene una posición establecida en que podamos decir si nos tocará jugar en la parte interna o en la parte externa del campo”.Pero Beasley tiende a pensar que es no importa.“De todas manera uno debe quedar abierto y capturar el balón”, dijo. “Se trata de que podamos producir, ya sea en la parte externa como la interna. Wes Welker encabezó a la liga en la recepción como receptor de posición. Tenemos a muchos jugadores que pueden jugar en ambas posiciones. Si se es un receptor, hay que jugar todas las posiciones”.

