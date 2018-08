Recibe Toluca a las Chivas de Cardozo

Toluca, Edomex.- El gran ídolo de los Diablos está de vuelta en el infierno.Ahora como técnico del Guadalajara, José Saturnino Cardozo regresará hoy al Estadio Nemesio Diez para enfrentarse por quinta ocasión al Toluca, equipo con el que hizo historia como jugador al conseguir 249 goles y cuatro títulos de Liga.Aun con su notable pasado escarlata, el paraguayo, que como estratega llevó a los choriceros a disputar cuatro semifinales, no se ha tentado el corazón para lastimar al cuadro mexiquense, contra el que tiene marca de tres victorias a cambio de una derrota.Cardozo se quedó con el triunfo ante los Diablos Rojos como técnico de Querétaro en el Apertura 2011, al mando de Chiapas en el Apertura 2016 y en el timón de Puebla en el Clausura 2017. Su única derrota fue en el Apertura 2017, dirigiendo a Veracruz.Contra su excompañero, Hernán Cristante, el guaraní tiene dos victorias y una derrota.Sin embargo, nunca antes los Diablos se habían enfrentado a un Cardozo tan presionado, pues Chivas aún no suma en el Apertura 2018.La situación del Toluca no es tan distinta, ya que viene de caer frente a Puebla en la Liga y contra Juárez en la Copa MX, derrota con la que vio concluida una racha de más de nueve meses sin perder en el Estadio Nemesio Diez.No obstante, el equipo escarlata parece estar ante una oportunidad inmejorable de corregir el rumbo contra unas Chivas que no ganan en la capital mexiquense hace más de siete años.Cristante, quien estará en la tribuna para cumplir su segundo partido de suspensión, aún no podrá contar con los lesionados Pablo Barrientos y Santiago García.

